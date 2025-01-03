بعد إصابته الأخيرة .. الهلال يستقر على موقف نيمار محليًا وآسيويًا!

نيمار غاب مرة أخرى عن تدريبات الهلال!

يواصل النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا مسلسل إصاباته المتكررة، الأمر الذي جعل ناديه الهلال الاستقرار على موقفه من القائمة المحلية للفريق، خلال فترة التسجيل الحالية.

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الهلال كان قد قام برفع اسم نيمار من قائمة الفريق المحلية مع بداية الموسم، واكتفى بمشاركته في دوري أبطال آسيا للنخبة، بسبب عدم جاهزيته البدنية، بعد عام كامل من الإصابة التي لحقت به، بقطع في الرباط الصليبي والغضروف.

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وقال الإعلامي حمد الصويلحي خلال تصريحات لبرنامج "دورينا غير": "حسب الواضح حتى الآن، استمرار تسجيل نيمار داخل القائمة الآسيوية فقط ولن يتم قيده محليًا، إلا إذا حدث أي جديد".

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وأبدى الصويلحي استغرابه من كثرة غيابات نيمار قائلًا: "لا يحدث أن يقوم لاعب أكثر من سنة يتأهل للعودة من الإصابة للملاعب".

وغاب نيمار عن تدريبات الهلال أمس الخميس، بسبب شعوره بآلام في المعدة، الأمر الذي جعل الجماهير تتساءل عن سبب كثرة غيابات النجم البرازيلي عن الفريق.