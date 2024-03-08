مستغلًا إصابته .. نيمار يُشارك في "كأس العالم" رفقة بيكيه!

نجم الهلال يُريد استغلال فترة ابتعاده عن الملاعب

حرص النجم البرازيلي نيمار جونيور لاعب الهلال، على استغلال فترة ابتعاده عن الملاعب بسبب الإصابة الكبيرة التي يُعاني منها، بالمشاركة في كأس العالم للملوك، الذي تُنظمه شركة صديقه الإسباني جيرارد بيكيه.

وكشف موقع "ريليفو" الإسباني، عن أن شركة بيكيه ستُنظم بطولة كأس العالم للملوك، خلال الفترة من 26 مايو وحتى 9 يونيو 2024، حيث ستقام في المكسيك، ويُشارك فيها 32 فريقًا، بينها فريق من نيمار والذي سيُطلق عليه اسم FURIA.

وستشهد البطولة مشاركة 32 فريقًا، بينها 10 من أمريكا وعشرة من إسبانيا، والباقي من 12 دولة تمت دعوتها، ولكن لم يتم الكشف عنها حتى الآن.

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وسيتألق فريق نيمار من لاعبان من البرازيل، وهما منشئ المحتوى آلان رودريجيز المعروف باسم "O Estagiário"، وأيضًا لاعب الصالات أليساندرو روز فييرا "فالكاو".

ومن المقرر أن يتم الكشف عن بقية الفرق المدعوة إلى "كأس العالم للملوك" في كل أسبوع فريق، وفقًا للنظام المتبع من جانب شركة بيكيه، حيث سيتولى رئاسة الأندية المشاركة أساطير كرة القدم في العالم.

وستقام البطولة بـ40 مواجهة مباشرة، ومرحلة خروج المغلوب من دور الـ16 إلى الدور النهائي حتى تحديد البطل، حيث ستقام لأول مرة كأس العالم للملوك، حيث كانت تنظم شركة بيكيه دوري الملوك، وهي مسابقة مكونة من 7 أندية أنشأتها شركة كوزموس التي يمتلكها بيكيه، وسيحصل الفائز على مليون دولار نقدًا.

ويُعاني نيمار حاليًا من إصابة بقطع في الرباط الصليبي والغضروف، ستجعله يغيب عن الملاعب حتى نهاية الموسم الحالي.