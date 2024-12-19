"لن يوقفنا أحد وأدعم هذه القضايا!" .. نيمار يتحدى منافسي الهلال ويؤكد: أريد تعويض الجماهير

اللاعب يقترب من العودة إلى المباريات بعد الشفاء من الإصابة..

أعرب نيمار دا سيلفا جونيور، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، عن "حماسه" الكبير؛ للعودة إلى المباريات مجددًا، وتحقيق الألقاب والبطولات.

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نيمار البالغ من العمر 32 سنة، انضم إلى الهلال في صيف عام 2023، قادمًا من نادي باريس سان جيرمان؛ حيث لعب 7 مباريات رسمية فقط مع الفريق الأزرق، بسبب إصابته بـ"قطع في الرباط الصليبي" ثم بـ"تمزق في العضلة الخلفية".

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وعن ذلك يقول نيمار في كلمته خلال "ملتقى صناع التأثير"، مساء اليوم الخميس: "كان الموسم الماضي شاقًا وصعبًا بالنسبة لي.. أريد الآن تعويض جماهير الهلال ومنتخب بلادي البرازيل".

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وأكد النجم البرازيلي أنه يريد دائمًا أن يكون في القمة، وذلك بتحقيق الانتصارات والتتويج بالألقاب، داخل أرضية الملعب؛ وأن يكون قدوة لجميع الأطفال والشباب الصغار، خارج المستطيل الأخضر.

وشدد نيمار جونيور على أنه يسعى لدعم العديد من القضايا الحياتية؛ على رأسها التعليم ومكافحة الفقر؛ لافتًا إلى أنه كـ"شخص مشهور ومؤثر" عليه مسؤولية كبيرة للغاية، في هذا العالم.

وعن كرة القدم.. أوضح جناح نادي الهلال أن اللاعب يضحي كثيرًا؛ بالابتعاد عن عائلته لفترات طويلة للغاية، من أجل مساعدة فريقه ومنتخب بلاده.

وأعلن نيمار جاهزية جميع نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، لكافة التحديات القادمة؛ مختتمًا تصريحاته بالقول: "إذا استمرينا في العطاء والجهد لن يوقفنا أحد؛ وسنحقق كافة الألقاب".

جدير بالذكر أن الهلال توّج بلقب السوبر السعودي، مطلع الموسم الرياضي الحالي 2024-2025؛ مع التأهل إلى ربع نهائي كأس الملك ودور الـ16 من بطولة النخبة الآسيوية، بالإضافة لاحتلال "المركز الثاني" في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين.