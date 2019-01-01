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الدوري الفرنسي - الدرجة الأولى

نيمار: توخيل شخص مختلف وأستمتع بالعمل معه

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المهاجم البرازيلي يؤكد شعوره بالسعادة في باريس سان جيرمان رغم كل الشائعات حول رحيله

بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

تحدث المهاجم البرازيلي نيمار، عن علاقته بتوماس توخيل المدير الفني لباريس سان جيرمان.

نيمار يغيب عن التشكيل الأساسي لباريس في مواجهة أميان اليوم السبت في الجولة 20 من الدوري الفرنسي.

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اللاعب تحدث في تصريحات تليفزيونية لشبكة "بي إن سبورتس" عن استمتاعه بالعمل تحت قيادة توخيل.

وقال البرازيلي:"تحدثت معه مرتين قبل كأس العالم ووجدت أنه شخص مختلف".

وأضاف:"توخيل يريد الصعود بالفريق لأعلى مستوى ممكن والقتال على كل الألقاب وهو يقوم بذلك جيداً".

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وتابع:"هو شخص هاديء جداً لكنه يطلب من اللاعبين الكثير لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الجميع".

جدير بالذكر أن نيمار ارتبط مؤخراً بالرحيل عن صفوف باريس، والعودة مرة أخرى لإسبانيا عن طريق برشلونة أو ريال مدريد.

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