متى ينتهي عقد نيمار؟ وهل يجبر باريس سان جيرمان على بيعه لبرشلونة؟

على ما يبدو أن نيمار بدأ خطة للعودة إلى برشلونة بعد 3 مواسم قضاها مع باريس سان جيرمان، فهل ينجح البرازيلي في إجبار الفريق الفرنسي على بيعه؟

أحمد رضوان | تويتر

في صيف 2017 صدم نيمار جميع مشجعي برشلونة وحتى عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم بقرار انضمامه لباريس سان جيرمان، وذلك بعد مجموعة من الأخبار التي كانت تربطه في الرحيل في ذلك الوقت لكنها كانت تواجه بالنفي الدائم.

أثرت هذه الصفقة على الكتلان كثيرًا، وامتد تأثيرها على سوق الانتقالات في أوروبا، فقد تسببت في زيادة جنونية في أسعار لاعبي كرة القدم في جميع أرجاء المعمورة، خاصةً في القارة العجوز.

المزيد من الفرق

كانت صفقة انتقال نيمار من برشلونة إلى باريس سان جيرمان درامية جدًا، فبعد فترة من الأخبار المتضاربة قرر العاصمي الفرنسي اللجوء لآخر أسلحته، وهو دفع الشرط الجزائي الذي كان متواجدًا حينها في عقد اللاعب، والذي بلغ حينها 222 مليون يورو.

أصبح نجم السليساو حينها أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم، وأصبح من الطبيعي أن يقترب سعر أي لاعب جيد بل ويتعدى 100 مليون يورو.

فقد صاحب الـ28 عامًا بريقه منذ رحيلة من برشلونة رغم تواجده في عاصمة النور، وسرعان ما أصبح طواقًا للعودة للكامب نو من جديد بحسب ما أشارت الأخبار، وفي سوق انتقالات الصيف الماضي كان قريبًا جدًا من الرجوع للكتلان لكن الصفقة لم يكتب لها النجاح.

وهذه الأيام، وبالتزامن مع توقف نشاطات كرة القدم في جميع أنحاء العالم، خرجت أخبار تشير إلى أن البلاوجرانا سيضم البرازيلي مع بداية الميركاتو، وأن اللاعب أصبح أقرب من أي وقتٍ مضى للعودة إلى برشلونة وأن هذه رغبته، لكن كالعادة وقف باريس سان جيرمان كحجر عثرة أمام إتمام الصفقة.

تحرك العاصمي الفرنسي من أجل حماية نيمار من الرحيل، وكما أشارت الموندو ديبورتيفو فقد تحرك الفريق من أجل تمديد عقد نجم السليساو مقابل زيادة كبيرة في راتبه، لكن اللاعب رفض.

فمتى ينتهي عقد نيمار مع باريس سان جيرمان؟ وهل ينتظر برشلونة حتى يحصل عليه مجانًا أم لدى البرازيلي خطة للعودة مع بداية سوق الانتقالات؟

بسبب ميسي والكرة الذهبية.. كواليس رفض نيمار 100 مليون يورو لعيون برشلونة

متى ينتهي عقد نيمار مع باريس سان جيرمان؟

بدايةً يجب أن تعلم أن هناك تقارير إسبانية أفادت برفض نيمار عرضاً ضخماً من باريس سان جيرمان من أجل تجديد عقده، وذلك أملاً في العودة من جديد لصفوف برشلونة مع بداية سوق الانتقالات.

وأشارت الموندو إلى أن النجم البرازيلي عازم بقوة على العودة إلى كتالونيا، ونظير ذلك رفض مبلغ 100 مليون يورو من العاصمي الفرنسي لإقناعه بتجديد عقده.

عقد نيمار مع باريس سان جيرمان الحالي الذي قام بتوقيعه مع وصوله من برشلونة يمتد لخمس سنوات، أي أنه سينتهي في ميركاتو صيف 2022.

يمكنك مطالعة تفاصيل الخبر من هنا..

هل يوجد شرط جزائي في عقد نيمار مع باريس سان جيرمان؟

كما سبق وذكرنا انضم نيمار إلى باريس سان جيرمان بعد دفع الفريق الفرنسي قيمة الشرط الجزائي المتواجدة في عقده مع برشلونة، والتي بلغت حينها 222 مليون يورو.

عرف البي إس جي من أين تؤكل الكتف في هذا التحرك الذي كرره مع أكثر من لاعب، وأراد أن لا يتكرر هذا الأمر معه وأن لا يشرب من نفس الكأس الذي أذاق مرارته للكتلان، فقرر أن لا ينص عقد نيمار على شرطٍ جزائي.

هذا يعني أن البرازيلي لا يمتلك حرية الرحيل من باريس سان جيرمان في الوقت الذي يريد، فلا يوجد مقابل كسر عقد يمكن لبرشلونة أو أي فريق يمتلك ترسانة مالية ضخمة أن ينفذ من خلاله إلى توقيع نجم السليساو.

يعشق الفول ومقامر محترف .. أشياء لا تعرفها عن نيمار

كيف يمكن لنيمار إجبار باريس سان جيرمان على بيعه؟

لم يحكم باريس سان جيرمان الثغرات بشكلٍ جيد عند توقيعه مع نيمار، فهناك ثغرة يمكن لبرشلونة استعادة نجمه السابق من خلالها سواءً في سوق الانتقالات القادم أو بعده.

عند وصول البرازيلي إلى العاصمة الفرنسية، طلب وضع بند في عقده يتيح له الرحيل بعد انقضاء الموسم الثاني له مع الفريق مقابل 220 مليون يورو، وتنخفض هذه القيمة إلى تحت 200 مليون يورو مع انتهاء موسمه الثالث، وهذا ما ذكر في سوق انتقالات الصيف الماضي من قبل إذاعة كادينا سير الإسبانية.

بند في عقد نيمار يحدد قيمة رحيله عن باريس سان جيرمان

في هذه الحالة، إذا رفض باريس سان جيرمان تحديد سعر لنيمار تمهيدًا لرحيله في سوق الانتقالات، فسيكون لدى البرازيلي خيار الاتجاه إلى المحكمة الدولية إذا ما أراد التصعيد، أو الانتظار والرحيل مع انتهاء العقد عام 2022.

قد لا يكون حل الانتظار مناسبًا للبرازيلي، فمع انتهاء عقده سيكون قد بلغ من العمر 30 عامًا، وقد لا يكون مطلبًا كبيرًا حينها لأندية الصف الأول في أوروبا.