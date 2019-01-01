طلبات نيمار تصدم برشلونة وريال مدريد

مسلسل نيمار يبدو مستمراً

فيسبوك تويتر هيثم محمد

ذكرت تقارير إعلامية إسبانية أن الطلبات الشخصية لنيمار، نجم باريس سان جيرمان، قد تعطل رحيله إلى برشلونة أو ريال مدريد.

وشغل مصير اللاعب البرازيلي الإعلام طوال الصيف الجاري بعد الحديث عن رغبته بالمغادرة والعودة مجدداً إلى برشلونة.

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وقالت "جوجونز" إن نيمار يطلب عقداً لمدة خمس سنوات، وراتباً يصل إلى 35 مليون يورو بالموسم الواحد.

وأوضح التقرير أن ريال مدريد وبرشلونة حتى لو كانا قادرين على دفع المبلغ ولكن لن يوافقا خوفاً من تأثيره على باقي لاعبي الفريق.

وسيصل إجمالي المبلغ المدفوع كراتب للاعب بمدة عقده 175 مليون يورو، الأمر الذي بحسب التقرير يراه مسؤولو الفريقين مبالغاً فيه.

ويلعب بي إس جي مساء الأحد أمام تولوز، وينتظر أن يعود نيمار لقائمة الفريق بعد تعافيه من الإصابة.