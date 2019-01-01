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باريس سان جيرمان يحدد موعدًا نهائيًا لبرشلونة وإلا يذهب نيمار لريال مدريد

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المفاوضات بين باريس وبرشلونة من أجل نيمار تبدأ شوطًا جديدًا

    يوسف حمدي      تابعوه على تويتر

ينتظر باريس سان جيرمان عرضًا جديدًا من قبل برشلونة من أجل نيمار يفوق العرض الأخير المقدم من النادي الكتالوني.

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وكان فريق العاصمة الفرنسية قد رفض العرض الأخير لبرشلونة وفضل الانتظار حتى نهاية الميركاتو حسب ما أفادت المصادر المقربة من إدارته.

وحسب راك وان، فإن باريس سان جيرمان قد غير وجهة نظره بشأن هذا الأمر، ولن ينتظر طويلًا من أجل الاستماع إلى العرض الجديد لبرشلونة.

وطالب الفريق الباريسي برشلونة بإرسال عرض جديد من أجل نيمار يفوق العرض الأخير وذلك في غضون ساعات قليلة قادمة فقط.

وكان باريس سان جيرمان ينتظر حسم الأمر قبل 20 أغسطس، ولكن ما جعله يلجأ إلى الانتظار أن العرض المناسب لم يصل بعد.

وأفادت راك وان أيضًا أن العرض القادم لبرشلونة سيتضمن وجود عثمان ديمبيلي كجزء من الصفقة بالإضافة إلى مبلغ مالي قد يصل إلى 100 مليون يورو.

توخيل يحبط نيمار وإدارة باريس سان جيرمان بقرار مفاجئ

يذكر أن نيمار قد استبعد من قائمة باريس سان جيرمان المشاركة في المباريات الثلاثة الأولى من منافسات الدوري الفرنسي في الموسم الجديد.

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