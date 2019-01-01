لماذا رفض بيريز دفع 200 مليون يورو وضم نيمار؟

نيمار كان قريبًا من ريال مدريد لولا تراجع زيدان

كشفت تقارير صحفية عن السبب وراء رفض فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، التعاقد مع نيمار دا سيلفا من صفوف باريس سان جيرمان ودفع مبلغ 200 مليون يورو.

نيمار كان قريبًا من الرحيل عن سان جيرمان في الصيف الماضي في ظل رغبة برشلونة وريال مدريد الحصول على خدماته.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية إنّ بيريز كان من أشد المعجبين بنيمار منذ أن كان الأخير لاعبًا لصفوف سانتوس البرازيلي كما أنّ الحصول على خدماته ستكون خطوة إيجابية لحرمان برشلونة من اللاعب كما فعل من قبل مع لويس فيجو.

وأوضحت الصحيفة أنّ بيريز كان يعرف أنّ باريس سان جيرمان يفضل بيع نيمار إلى ريال مدريد وليس برشلونة ولكنّ ناصر الخليفي لم يكن يقبل بأقل من 200 مليون يورو مما دفع النادي الملكي للتفكير في وضع كيلور نافاس ولوكا مودريتش وكاسيميرو ضمن الصفقة.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ بيريز قرر التراجع عن جلب اللاعب وذلك بسبب إصرار نيمار على الحصول على راتب 30 مليون يورو الذي يتقاضاه في سان جيرمان مما قد يؤثر على سلم الرواتب في النادي الملكي كما أنّ كثرة الإصابات التي يتعرض لها صاحب الـ 7 عامًا جعلته متخوفًا.

ويخطط الملكي للرهان على كيليان مبابي من باريس سان جيرمان ليقود الجلاكتيكوس القادم وخاصة وأنّ اللاعب أصغر عمرًا ويرى كريستيانو رونالدو قدوته كما أنّه مشجع لريال مدريد.

جدير بالذكر أنّ ريال مدريد قد يضم مبابي في صيف 2020 وقد ينتظر لنهاية عقد اللاعب ويضمه بالمجان.