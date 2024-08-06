"هذا كل ما يمكنني قوله" .. الكشف عن كواليس علاقة نيمار بفاتنة السباحة في الأولمبياد!

تم اتهامها بالسلوك غير اللائق

لفتت السباحة الفاتنة لوانا ألونسو الأنظار في أولمبياد باريس 2024، ليصبح الجميع مهتمًا بتفاصيل حياتها ومسيرتها الرياضية بعد إثارتها للجدل خلال الأيام القليلة الماضية.

بعض التقارير الصحفية أشارت إلى أن السباحة الباراجوانية تم استبعادها من بعثة منتخب بلادها، بعد الفشل في التأهل للدور الثاني في سباق 100 متر فراشة للسيدات، وظهرت أنباء أخرى حول خلقها "أجواء غير أخلاقية" بسلوكها في باريس، وهو الأمر الذي خرجت لنفيه تمامًا ووصفته بالأكاذيب.

وفي هذا السياق، سلطت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية الضوء على حديث ألونسو، المولودة في أسونسيون، باراجواي، عن قيام نيمار نجم الهلال السعودي، بإرسال رسالة مباشرة لها على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

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وبحسب شبكة "فوكس سبورتس"، فإن لوانا من محبي النجم البرازيلي منذ سنوات عديدة، ومن جانبه كان يتفاعل صاحب الـ32 سنة مع صورها بصفة مستمرة على حسابها الشخصي.

وقالت السباحة في تصريحات سابقة لبرنامج "Aire de Todos" إن نيمار تواصل معها بعد فترة من الإعجاب بصورها، ولكنها لم تكشف عن محتوى الرسالة التي أرسلها لها.

ورغم قيام مقدمو البرنامج بالضغط عليها وقتها من أجل الحديث عن المزيد من التفاصيل، تمسكت لوانا بموقفها، وقالت إنها لم تر الرسالة في البداية وفتحتها بعد فترة، وأنهت حديثها بعبارة "هذا كل ما يمكنني قوله".

جدير بالذكر أن ألونسو قامت مؤخرًا بإعلان اعتزالها للسباحة الاحترافية بعد فشلها في الأولمبياد، وأبدت اعتذارها لبلادها بسبب عدم نجاحها في الحصول على ميدالية.