نيمار أم ديباي؟ وكيل الهولندي يكشف الحقيقة في أزمة كفالة ألفيش!

الجميع يُريد أن يعرف، من دفع غرامة البرازيلي؟

تسبب خروج المدافع البرازيلي داني ألفيش من السجن بكفالة، في إثارة حالة شديدة من الجدل خلال الأيام القليلة الماضية.

محكمة برشلونة أفرجت عن ألفيش، أمس الإثنين، بكفالة تقدر قيمتها بـ"مليون يورو"؛ حتى الفصل النهائي في الاستئناف ضد حبسه 4 سنوات ونصف، بتهمة الاغتصاب.

وبسبب الحجز على أمواله لم يتمكن اللاعب من دفع الكفالة بنفسه، لتظهر بعض الأنباء حول قيام نيمار بدفعها، قبل أن يخرج أحد المقربين منه لنفي ذلك، مشيرًا إلى أن ممفيس ديباي مهاجم برشلونة السابق وأتلتيكو مدريد الحالي هو من تكفل بها.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

سيباستيان لادور أحد ممثلي ديباي تحدث لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، ليؤكد أن هذه الأنباء مُزيفة وغير صحيحة على الإطلاق.

وكانت صحيفة " لا فانجارديا" الإسبانية، قد أكدت أن مجموعة من أصدقاء ألفيش وضعوا أموالًا في صندوق خاص لمساعدة المدافع البرازيلي الذي لا يستطيع الإنفاق من ثروته التي تزيد عن 50 مليون يورو.

وفي سياق متصل قال موقع "TUDN Mexico" إن هذه المجموعة تضمنت وجود ديباي، ولكن ممثله خرج لنفي الأمر تمامًا، ليستمر الغموض حول هوية الأشخاص الذين ساعدوا صاحب الـ40 سنة.