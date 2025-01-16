تقارير: نيمار أخبر المقربين بأنه لم يعد لاعبًا في الهلال..

قبل حوالي شهرين، أثار مستقبل النجم البرازيلي نيمار جونيور، جناح فريق الكرة بنادي الهلال، حالة واسعة من الجدل، بعدما ذكرت تقارير بأن رحيل نيمار عن المملكة أرينا، بات "مسألة وقت"، مع ربطه بالعودة لناديه الأسبق سانتوس، ولن ينتظر اللاعب حتى انتهاء عقده، وهو الأمر الذي نفاه وكيل أعماله، بقوله إنه مرتبط بعقد مع الأزرق وسعيد للغاية في المملكة.

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وتشهد الفترة الحالية تضاربًا في الأقوال بشأن مصير نيمار مع الهلال، والاتجاه نحو عدم تسجيله في القائمة المحلية، بالفترة المتبقية من الموسم الجاري، والاكتفاء بمشاركته في دوري أبطال آسيا للنخبة، فيما ذكر الإعلامي خورخي نيكولا، بأن نيمار أخبر المقربين منه بأنه لم يعد لاعبًا في صفوف الهلال، ويتفاوض حاليًا مع المسؤولين السعوديين، لفسخ عقده، في ظل تبقي 80 مليون يورو من مستحقاته.

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وفي هذا السياق، كشفت شبكة ESPN، عن دخول نيمار، في محادثات أولية مع ثلاثة أندية في الدوري الأمريكي، بما في ذلك نادي شيكاغو فاير، والأمر يتعلق بخطوة مقترحة للانتقال في الفترة الشتوية، فيما لا يُعد إنتر ميامي، الذي يضم ليونيل ميسي ولويس سواريز، ضمن الفرق التي ستتقدم بعرض إلى النجم البرازيلي، حيث قال المدير الفني الجديد خافيير ماسكيرانو، إنه سيكون من المستحيل التعاقد مع جناح الهلال، نظرًا للقيود التي يفرضها الدوري الأمريكي حاليًا.

وانتقل نيمار إلى صفوف الهلال، في صيف 2023، قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي، مقابل 90 مليون يورو، وخاض اللاعب - حتى الآن - 7 مباريات فقط بقميص الزعيم، بعدما تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي والغضروف، ليغيب عن الملاعب لما يزيد عن السنة، ما دفع الإدارة الهلالية لاستبعاده من القائمة المحلية، في النصف الأول من الموسم الجاري، والاكتفاء بمشاركته الآسيوية، قبل أن يتعرض لإصابة جديدة في مباراة الاستقلال الإيراني في نوفمبر الماضي، في العضلة الخلفية.

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وخاض نيمار الذي يرتبط بعقد حتى يونيو 2025، 7 مباريات مع الهلال، حيث أحرز هدفًا واحدًا في شباك ناساجي الإيراني، ببطولة دوري أبطال آسيا، كما صنع ثلاث تمريرات حاسمة، أمام الرياض والشباب.