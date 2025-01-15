"7 أندية تريده" .. نيمار يخبر "المقربين منه" عن مستقبله مع الهلال!

حلقة جديدة من مسلسل مستقبل نيمار مع الهلال..

يبدو أن النجم نيمار دا سيلفا جونيور، حسم "مستقبله" مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، في انتظار الإعلان الرسمي خلال الأيام القادمة.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

نيمار البالغ من العمر 32 سنة، انضم إلى الهلال في صيف عام 2023، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان؛ حيث خاض 7 مباريات فقط بقميص الزعيم منذ ذلك الوقت، بسبب إصابته بـ"قطع في الرباط الصليبي" ثم "تمزق في العضلة الخلفية".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وبعد أن رفع الزعيم الهلالي اسم النجم البرازيلي من "القائمة المحلية" في يناير 2024، بعد إصابته بـ"الرباط الصليبي"؛ أصبحت الأخبار تتضارب الآن، بشأن إعادة تسجيل اللاعب في الميركاتو الشتوي الحالي، من عدمه.

ووسط هذا التضارب.. أعلن الإعلامي الرياضي خورخي نيكولا، أن نيمار جونيور أخبر المقربين منه، بأنه لم يعد لاعبًا في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال.

GOAL

نيكولا قال في تصريحاته التي نقلتها صحيفة "bolavip"، مساء اليوم الأربعاء: "نيمار يتفاوض حاليًا مع المسؤولين السعوديين، لفسخ عقده مع الفريق الهلالي؛ علمًا بأنه لا يزال لديه مستحقات مالية تقدر بـ80 مليون يورو".

وأكد الإعلامي الرياضي أن الإعلان عن فسخ عقد اللاعب مع نادي الهلال، قد يكون خلال هذا الأسبوع؛ بعد التوصل إلى اتفاق مع المسؤولين السعوديين.

وكشف خورخي نيكولا عن أن نيمار بدأ يدرس العروض المقدمة إليه؛ ومنها 4 فرق من الدوري الأمريكي، من بينها نادي إنتر ميامي الذي يضم صديقيه المقربين الأسطورة ليونيل ميسي والمهاجم لويس سواريز، اللذين لعبا معه سابقًا في صفوف برشلونة.

وعلى الرغم من هذه العروض الأمريكية؛ أشار نيكولا إلى أن عودة اللاعب لبلاده البرازيل غير مستبعدة؛ سواء مع فريق طفولته سانتوس، أو لواحد من ناديي فلامنجو أو ساو باولو.

جدير بالذكر أن نيمار بدأ مسيرته الكروية في نادي سانتوس البرازيلي؛ قبل الرحيل إلى أوروبا في صيف عام 2013، من بوابة العملاق الإسباني برشلونة، والذي ارتدى قميصه 4 سنوات، ليذهب بعدها إلى باريس سان جيرمان ثم الهلال.