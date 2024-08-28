نيمار "على كف عفريت" .. الهلال يهدد البرازيلي بالتخلي عنه ويمهله يومين فقط!

ماذا سيفعل نجم السامبا أمام موقف الهلال في المرحلة الأخيرة من تأهيله؟

دخل البرازيلي نيمار دا سيلفا؛ نجم الهلال السعودي، في صراع مع الزمن بعدما وضع النادي أمامه شرطًا واحدًا، لإعادة قيده من جديد في قائمة الفريق.

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الزعيم كان قد أسقط البرازيلي من قائمته في يناير الماضي، بعدما أصيب بقطع في الرباط الصليبي للركبة بعد خمس مباريات فقط مع الفريق.

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حاليًا نيمار في المرحلة الأخيرة من التأهيل، استعدادًا للعودة للملاعب من جديد، لكن الهلال لم يعيده للقائمة من جديد رغم رحيل البرازيلي ميشايل ديلجادو خلال الميركاتو الصيفي الحالي، وفضل قيد البرتغالي جواو كانسيلو؛ الظهير الأيمن الجديد، بدلًا منه.

وبحسب برنامج "برا 18"، فإن الهلال منح نيمار مهلة يومين فقط، كي يثبت جاهزيته لخوض المباريات واكتمال شفائه بشكل كامل، في ظل إغلاق سوق الانتقالات الصيفية لأبوابه في الثاني من سبتمبر المقبل.

وأوضح البرنامج أنه حال أكد التقرير الطبي عدم جاهزية نجم السامبا فإن الإدارة ستواصل إسقاط اسمه من قائمة الفريق، على أن تصرف النظر عن رحيل مواطنه الظهير الأيسر رينان لودي حتى يناير المقبل، لحين التمكن من إعادة قيد نيمار من جديد.

يذكر أن الهلال لم يتعاقد في الصيف الجاري إلا مع جواو كانسيلو بعد رحيل الظهير المحلي سعود عبدالحميد تجاه روما الإيطالي.

ويحتاج الزعيم للاستغناء عن لاعب أجنبي كي يتمكن من قيد نيمار، ولودي هو الأقرب، في ظل التمسك بياسين بونو، أليسكاندر ميتروفيتش، سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، روبن نيفيش وخاليدو كوليبالي.