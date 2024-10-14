مفاجأة | "قد يعود في هذه المباراة!" .. تقرير طبي برازيلي يحسم مصير نيمار مع الهلال

عودة نيمار أقرب من أي وقتٍ مضى..

شهدت الساعات القليلة الماضية، تطورات مفاجئة في مصير "عودة" الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، جناح نادي الهلال السعودي، إلى الملاعب مجددًا.

نيمار البالغ من العمر 32 سنة، انضم إلى الهلال في صيف 2023، قادمًا من فريق العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان؛ حيث لعب 5 مباريات رسمية فقط بقميص الزعيم، قبل أن يتعرض للإصابة بـ"قطع في الرباط الصليبي"، تغيبه عن الملاعب منذ أكتوبر من العام الماضي.

وبعد غياب عامٍ كامل عن الملاعب.. يبدو أن عودة الساحر البرازيلي أصبحت أقرب من أي وقتٍ مضى؛ وفقًا لما كشف عنه شبكة "إي إس بي إن"، مساء اليوم الإثنين.

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الشبكة العالمية أعلنت احتمالية مشاركة نيمار جونيور مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، في مواجهة العين الإماراتي، يوم 21 أكتوبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة" 2024-2025.

وأشارت إلى وصول رودريجو لاسمار، طبيب منتخب البرازيل، والذي أجرى عملية "الرباط الصليبي" لنيمار، إلى الأراضي السعودية في الأيام القليلة القادمة، لإجراء فحص نهائي على اللاعب، قبل إعطائه "الضوء الأخضر" للمشاركة في المباريات مجددًا.

ونقلت الشبكة عن مصادرها، بأن تقرير لاسمار سيسمح للساحر البرازيلي، بالمشاركة في مواجهة العين - وذلك من الناحية الطبية واللياقية -؛ على أن يحدد البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، مصير اللاعب من الناحية الفنية.

المصادر نفسها أكدت أن دوريفال جونيور، المدير الفني لمنتخب البرازيل الأول لكرة القدم، سيضع نيمار ضمن الأسماء التي سيقوم باستدعائها في فترة التوقف الدولي القادم "نوفمبر 2024"؛ حيث سيتابع تطوره البدني عن كثب.

جدير بالذكر أن نيمار يستطيع المشاركة مع الهلال، في بطولة النخبة الآسيوية؛ ولكنه لن يتمكن من اللعب في دوري روشن السعودي للمحترفين، قبل شهر يناير القادم؛ حيث تم رفع اسمه من "القائمة المحلية"، لصالح الظهير الأيسر البرازيلي رينان لودي.