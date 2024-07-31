"أريد الاستسلام ولكن!" .. رسالة مؤثرة من نيمار بعد أيامه الصعبة في الهلال

نيمار يعيش وقتًا عصيبًا للغاية..

اعترف الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، بأنه يعيش "أيامًا صعبة" للغاية، في الوقت الحالي.

نيمار انضم إلى الهلال في صيف عام 2023، قادمًا من فريق العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان، في صفقة قدرت قيمتها بـ90 مليون يورو تقريبًا؛ ولمدة موسمين حتى 30 يونيو 2025.

ولعب الساحر البرازيلي البالغ من العمر 32 سنة، 5 مباريات رسمية فقط مع الزعيم الهلالي، قبل أن يتعرض لإصابة بـ"قطع في الرباط الصليبي"، تبعده عن الملاعب منذ شهر أكتوبر الماضي.

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وقال نيمار في منشور "مصحوب بأغنية" عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور "إنستجرام"، مساء اليوم الأربعاء: "أعاني من صعوبات في عملية التعافي من الإصابة.. أحيانًا أشعر بأنني أريد الاستسلام".

وشدد نيمار جونيور على أنه من الصعب أن يمر أي شخص، بكل ما تعرض له في الفترة الأخيرة؛ مضيفًا: "لكن.. هذا هو المحارب، الذي لن يتوقف حتى يحصل على ما يريد!".

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وأكد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في ختام منشوره، على أن الله يمده بـ"القوة" ويحصنه من كل شر، واعدًا متابعيه بأن يواصل القتال يوميًا.