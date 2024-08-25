"أغلق فمك" .. نيكولاس جاكسون يستغل اكتساح وولفرهامبتون لإهانة أسطورة تشيلسي

سجل هدفًا وصنع آخر..

لم يحتج المهاجم السنغالي نيكولاس جاكسون، لأكثر من 98 ثانية فقط، ليوجه ردًا على اتهام أحد أساطير نادي تشيلسي، الذي انتقده بشدة خلال الأسبوع الماضي.

وافتتح جاكسون مباراة تشيلسي وولفرهامبتون، في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي (موسم 2024-2025)، بهدف أول للبلوز بعد مرور 98 ثانية، بعد استغلال تمريرة من ركلة ركنية، ليودع كرة رأسية في الزاوية اليسرى، ثم صنع تمريرة حاسمة إلى كول بالمر ليسجل هدفًا ثانيًا رائعًا في الدقيقة 45 من عمر المباراة التي انتهت بفوز كاسح لتشيلسي بنتيجة (6-2).

وكان أسطورة تشيلسي، جون أوبي ميكيل، قد وجه انتقادًا ضد جاكسون، بعد الخسارة أمام مانشستر سيتي (0-2)، في قمة الجولة الأولى، حيث قال ميكيل، عبر قناة "بي إن سبورتس"، إن نيكولاس لا يتمتع بالجودة التي يحتاج إليها تشيلسي، وأن البلوز بحاجة لمهاجم يعرف كيف يضرب الكرة في الشباك، مضيفًا "أعلم أنني أتحدث عنه كثيرًا وأحيانًا أبدو وكأني لا أحترمه، أنا لا أحترمه، أعتقد أننا في تشيلسي نحتاج إلى مهاجم من الطراز الأول يستطيع تسجيل الأهداف".

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instagram/jackson.nj11

ونشر جاسكون، قصة عبر حسابه على منصة (إنستجرام)، موجهًا رسالة إلى ميكيل، بقوله "أغلق فمك، لا تتحدث هراء، نحن نقتل أنفسنا من أجل إفريقيا".

وانتقل نيكولاس جاكسون إلى صفوف تشيلسي في يوليو 2023، قادمًا من فياريال الإسباني، بعقد حتى يونيو 2031، وسجل اللاعب 17 هدفًا وصنع 6 تمريرات حاسمة في 44 مباراة رسمية بكافة المسابقات.