نيفيل: مانشستر يونايتد يحتاج إلى أربعة أو خمسة تدعيمات أخرى

تحليل هام لمشاكل اليونايتد الحالية..

يرى جاري نيفيل، أسطورة مانشستر يونايتد، أن الفريق لا يزال في حاجة إلى إجراء أربعة أو خمسة تعاقدات في المرحلة المقبلة، مشيدًا في الوقت نفسه بما آلت إليه الأمور في الشهر الأخير تحت قيادة أولي جونار سولشاير.

المانيو كان قد انتصر على برايتون بثلاثة أهداف مقابل هدف في الدوري الإنجليزي، في مباراة تألق فيها الشياطين الحمر وكان بمقدورهم زيادة الغلة التهديفية إلى جانب ما قدموه من أداء ممتع ومقنع.

في الوقت نفسه فإن مانشستر قد خاض في الشهر الأخير ست مباريات تمكن من الانتصار في خمس منها، مع تلقيه لهزيمة وحيدة كانت من بورنموث في الأسبوع الماضي بهدف نظيف خارج الأولد ترافورد.

وبالنسبة إلى نيفيل، فإن التقدم ملحوظ في الفريق، لكن التدعيمات مطلوبة للغاية، فقال في تصريحات صحفية "مانشستر يونايتد يحتاج إلى أربعة أو خمسة لاعبين لديهم خبرة حقيقة وجودة عالية.".

"إنهم يحتاجون إلى قلب دفاع آخر وكذلك ظهير أيسر مع لاعبين اثنين في مركز وسط الملعب ومهاجم صريح. هذا لن يتحقق قريبًا، حتى لن يحدث بعد الميركاتو الشتوي، ولكن هناك تحسن ملموس على كل حال."

كما أضاف "لقد كان شهرًا جيدًا بالنسبة لنا، بالطبع هزيمة بورنموث أعادت الفريق للخلف بضع خطوات، ولكن هذا الشهر كان أفضل من الشهور السابقة. هجوميًا الفريق به خطورة بفضل راشفورد ومارسيال وجرينوود وكذلك دفاعيًا.".

يذكر أن الفوز على برايتون قد رفع رصيد مانشستر يونايتد إلى النقطة 16 ليرتقي معها إلى المركز السادس وبفارق 9 نقاط عن مانشستر سيتي، صاحب المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا.

كما يجدر الإشارة إلى أن فوز المانيو يوم الخميس الماضي على بارتيزان الصربي جعله يضمن التأهل للدور المقبل من بطولة الدوري الأوروبي باحتلاله صدارة مجموعته في الدوري الأوروبي برصيد 8 نقاط.