نيفيل: زرعت حقلًا في ميستايا لإيقاف رونالدو

كان رونالدو غاضبًا ولكنني لم أهتم..

كشف جاري نيفيل أنه وخلال ولايته في فالنسيا قد قرر ألا يتم قطع عشب ملعب الميستايا قبل مواجهة ريال مدريد من أجل إيقاف خطورة كريستيانو رونالدو، مما أثار غضب الأخير وجعله يهاجم زميله السابق في مانشستر يونايتد.

نيفيل لم يستمر طويلًا كمدرب لفالنسيا وقدّم أسوأ نسخة مع الخفافيش، ولكنه رغم ذلك تمكن من التعادل في تلك المباراة مع الريال بهدفين لكل فريق وتمت الإطاحة برأس رافاييل بينتيز من سانتياجو برنابيو بعدها.

الإنجليزي استرجع ذكرياته في رحلة فالنسيا وقال "لقد كانت ليلة رائعة حقًا. كانت هذه آخر مباراة لبينتيز وهو مدرب ريال قبل أن تتم إقالته.".

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كما أضاف "أكثر ما أتذكره في هذه المباراة هو تكتيكنا بترك العشب طويلًا مع عدم قيامنا بري الملعب حتى لا تتحرك الكرة بسرعة على أمل أن نقوم بإيقاف خطورة رونالدو وجاريث بيل.".

واستطرد "كان مثل حقل المزارع، جاء لي كريستيانو رونالدو قبل المباراة وقال لي إنه عار، قم بقص العشب، لكنني أخبرته أنه لا توجد فرصة لحدوث ذلك.".

وأتم "لم يكن هناك طريقة ليتلاعب بنا في هذه المباراة وحققنا ما نريد في النهاية.".

يذكر أن زين الدين زيدان كان من خلف بينتيز بعدها في تدريب ريال مدريد ليقود الملكي للمجد الأوروبي بالتتويج بدوري الأبطال في 3 مرات متتالية مع تحقيق لقب الدوري الإسباني عام 2017.