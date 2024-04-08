نيران ودخان وإزعاج.. هكذا يخطط ألتراس باريس لبث الرعب في قلوب برشلونة!

تفاصيل خطة جمهور باريس لبث الرعب في قلوب برشلونة...

كشفت تقارير صحفية، عن تفاصيل خطة ألتراس باريس سان جيرمان، لبث الرعب في قلوب برشلونة، قبل المباراة المرتقبة بين الفريقين في دوري أبطال أوروبا.

وكانت جماهير باريس سان جيرمان، قد نشرت بيانًا قبل يومين، توعدت فيه برشلونة بجعل ملعب حديقة الامراء، والذي يستضيف المباراة جحيمًا بالنسبة للفريق الكتالوني.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن جماهير باريس، تنوي استخدام الألعاب النارية وعلب من الدخان، أثناء وقبل المباراة لخلق حالة من الرعب في قلوب برشلونة وجماهيره.

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كما تنوي أيضًا الجماهير تنظيم مسيرات ضخمة قبل المباراة وأثناء التوجه للملعب، ولكن بحسب وسائل الإعلام الفرنسية، تلك المسيرات ليست مؤكدة وسيكون من الصعب التكهن بحدوثها في الوقت الحالي.

وأشارت "سبورت" في تقريرها، إلى وجود تهديدات من الاتحاد الأوروبي، بفرض عقوبات صارمة على الفرق التي تستخدم جماهيرها الألعاب النارية، وقد تصل تلك العقوبات إلى حرمان من الجماهير.

جدير بالذكر أن برشلونة، يحل ضيفًا ثقيلًا على حساب باريس سان جيرمان، مساء يوم الأربعاء القادم في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، على ملعب حديقة الأمراء.