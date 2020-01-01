نوير: لم ألعب أفضل مبارياتي، كومان: باريس قدم مباراة عظيمة

مانويل نوير وكينجسلي كومان وألفونسو ديفيس نجوم بايرن ميونخ يعلقون على فوز فريقهم بدوري أبطال أوروبا.

أعرب النجم الألماني مانويل نوير قائد بايرن ميونخ عن سعادته بفوز فريقه بدوري أبطال أوروبا على حساب نظيره باريس سان جيرمان.

جاء هذا في تصريحات تلفزيونية لنوير عقب اللقاء، وشاركه فيها الثنائي كينجسلي كومان محرز هدف اللقاء الوحيد وألفونسو ديفيس.

وقال نوير: "علمنا أننا نلعب أمام فريق جيد للغاية، وعانينا في بناء اللعب وخلق الفرص، ولم نكن نعرف ما الذي علينا أن نتوقعه على المستوى التكتيكي أمامهم".

المزيد من الفرق

وأردف: "لا أعرف إذا ما كانت تلك هي أفضل مباراة في مسيرتي، لقد لعبت مباراة عظيمة، لكن لا يمكنني أن أقول أنها الأفضل".

نيمار يتخاذل كميسي، ورونالدو وحده يقدر على نوير .. ردود أفعال نهائي بايرن وباريس

وأضاف زميله ألفونسو ديفيس: "أحلم بتلك اللحظات منذ الطفولة، لا أصدق أنني فزت بدوري أبطال أوروبا، لم تكن بداية الموسم جيدة لكن الأهم أننا أنهينا الموسم بهذا الشكل".

وتطرق للحديث عن بدايته: "أحب أن يحصل الجميع على الإلهام من قصتي، فهي تظهر أنه يمكنك القيام بأي شيء ممكن".

وأكمل صاحب الهدف كينجسلي كومان: "أشعر بسعادة غامرة، بالرغم من خسارة فريقي السابق باريس سان جيرمان، حاولنا السيطرة على المباراة ونجحنا في تحقيق الفوز".

وأنهى تصريحاته: "لقد لعب باريس سان جيرمان مباراة عظيمة اليوم، نحن أيضًا حققنا ذلك والأهم أننا فزنا باللقاء".

أما زميلهم سيرج جنابري فقال: "الفوز اليوم هو أفضل ما حدث لنا، لقد عملنا من أجل ذلك اللقب كثيرًا، لقد أرادوا الفوز لكنها كانت رغبتنا أيضًا، ولم يكن الأمر سهلًا".

جدير بالذكر أن كومان كان قد توج بجائزة أفضل لاعب في المباراة بعدما كان قد سجل هدف اللقاء الوحيد في الشوط الثاني.