نوير قد يحرم بايرن ميونخ من خليفته!

سيبقى في ناديه على الأرجح..

يبدو وأن أليكسندر نوبيل، حارس مرمى شالكه، لن ينضم إلى بايرن ميونخ مع نهاية هذا الموسم، وذلك وفقًا لما ذكرته تقارير من شبكة "شبورت 1" الألمانية المقربة من الدوائر البافارية.

نوبيل يُعد واحدًا من أبرز حراس المرمى الواعدين حول العالم، ومنذ أن تم تصعيده إلى الفريق الأول في الرويال بلوز وهو يُقدم مردودًا خياليًا جعل الكثير يصنفونه كأحسن حارس في البوندسليجا بعد مانويل نوير.

بايرن ميونخ بالطبع لم يُبعد عينيه عن موهبة شالكه، فتحدثت تقارير كثيرة عن أن الإدارة البافارية تريد أن تظفر بخدماته ليكون هو خليفة نوير في السنوات المقبلة.

الفرصة كانت مواتية للعملاق البافاري ليحصل على نوبيل بصورة مجانية، فنجم منتخب ألمانيا للشباب ينتهي تعاقده داخل جيلسنكيرشن مع نهاية هذا الموسم، ويحق له أن يوقع لأي فريق بصورة مجانية خلال يناير المقبل.

لكن الجديد أن نوبيل يعيش حالة من الحيرة بشأن مستقبله، فإدارة شالكه قد منحته عرضًا جديدًا جذابًا للغاية من أجل أن يستمر داخل النادي حتى 2024، في الوقت الذي بدا اهتمام بايرن واضحًا للجميع.

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مانويل نوير هو العائق الوحيد أمام انضمام الحارس صاحب الـ 23 عامًا إلى الأليانز آرينا، وذلك لاستحالة أن يحظى نوبيل بفرصة المشاركة بصورة منتظمة في ظل تواجد هذا السد المنيع داخل بايرن ميونخ.

نوبيل كان يأمل في ألا يُجدد نوير عقده مع بايرن لفترة طويلة، لكن الأمور داخل النادي تسير إلى منح نوير عقد طويل الأمد حتى 2023، وهو ما يعني بوضوح أن نوبيل إما أن يقبل بأن يكون حبيسًا لدكة البدلاء أو لا يأتي لبايرن من الأساس.

الأقرب إلى المنطق أن نوبيل سيفضل الاستمرار في شالكه، مع وجود تقارير تشير إلى احتمالية تجديد عقده على أن يتواجد بند بقيمة مالية غير كبيرة تسمح له بالرحيل متى شاء إلى العملاق البافاري.