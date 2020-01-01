نونو سانتو يُعلن: فاييخو سيعود إلى ريال مدريد

تجربته فاشلة وعليه أن يرحل..

أعلن نونو سانتو، المدير الفني لولفرهامبتون، عن أن خيسوس فاييخو في طريقه لمغادرة الذئاب والعودة من جديد إلى ريال مدريد خلال يناير الحالي.

وكان فاييخو قد انضم على سبيل الإعارة في الصيف الماضي للنادي الإنجليزي، غير أنه لم يشارك سوى في 4 مباريات بمختلف المسابقات.

تقارير الصحافة الإسبانية كشفت أن ريال مدريد غير راضٍ عن عدم مشاركة لاعبه وأنه سيبدأ في أن يبحث له عن فريق آخر يضمن من خلاله التطور والمشاركة المستمرة في المباريات.

سانتو علّق عن الأمر خلال المؤتمر الصحفي لمباراة ولفرهامبتون ومانشستر يونايتد في كأس الاتحاد الإنجليزي، وقال "سأكون واضحًا، ربما يعود فاييخو إلى ريال مدريد.".

كما أضاف "إنه لاعب شاب وموهوب وجلبناه هنا بعدما توقعنا الكثير منه، ولكنه لم ينجح، لقد حان الوقت له للذهاب والبحث عن نادٍ آخر حيث يلعب باستمرار ويتطور لأن موهبته موجودة بالفعل.".

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"الأمر يعتمد على الواقع، لقد كانت له لحظات جيدة ولعب فيها وبعض اللحظات الأخرى كان سيئًا، هذه هي حالة فاييخو، هو لم ينجح هنا."

وأتم "عندما لا تسير الأمور على ما يرام، فينبغي عليك أن تضع نفسك في محل الطاقم الفني، فنحن نركز على كيف نجعل الأمور في الحالة الأفضل؟ في بعض الأحيان لا يكون لديك الوقت، الأمر ثلاثي بين المدرب واللاعب والنادي.".

الجدير بالذكر أن فاييخو قد صال وجال رفقة آينتراخت فرانكفورت منذ موسمين، قبل أن يعود لريال مدريد ويفشل في تأمين مركز أساسي لتتم إعارته هذا الموسم إلى ولفرهامبتون، وقد ارتبط بالعودة إلى النادي الألماني من جديد في الفترة المقبلة.