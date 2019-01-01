نور الدين أمرابط يُنهي برنامجه الاستشفائي وجاهز لمواجهة الرائد

ساهمت في تربع العالمي على رأس قائمة هدافي دوري كأس الأمير محد بن سلمان للمحترفين

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أنهى الدولي المغربي نور الدين أمرابط لاعب فريق النصر، برنامجه الاستشفائي، بعد الإصابة التي لحقت به في مباراة الهلال الماضية.

أمرابط ساهم في قيادة فريقه النصر للفوز بمباراة ديربي الرياض على حساب الهلال بنتيجة 3\2، والتي ساهمت في تربع العالمي على رأس قائمة هدافي دوري كأس الأمير محد بن سلمان للمحترفين.

وفضّل الجهازان الطبي والفني للفريق إبعاد اللاعب عن لقاء الجيل أمس الأول، في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

النصر يبحث عن طائرة خاصة لنقل الفريق إلى بريدة، لمواجهة الرائد غدًا في الدوري السعودي للمحترفين ✈️ pic.twitter.com/GmVqvK4KXE — موقع قول السعودي (@GoalSA) April 3, 2019

وشارك أمرابط مع زملائه اللاعبين في التدريبات الجماعية أمس، وأبدى جاهزية تامة لدعم فريقه في المباراة المقبلة أمام الرائد بمنافسات الدوري.

وأكدت التقارير أن أمر مشاركته في مباراة الرائد أصبح في يد البرتغالي روي فيتوريا مدرب الفريق.

ويحتل الشباب المركز الثالث برصيد 47 نقطة بينما يحتل الأهلي المركز الخامس برصيد 43 نقطة مع بقاء 5 جولات على النهاية.