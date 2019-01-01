نور الدين أمرابط يقود النصر أمام الهلال في ديربي الرياض

كانت الشكوك كبيرة حول مدى قدرة اللاعب على التواجد في المباراة

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أكدت تقارير صحفية مقربة من نادي النصر السعودي جاهزية اللاعب الدولي المغربي نور الدين أمرابط، جناح العالمي لخوض مباراة الديربي أمام الهلال.

وبحسب التقارير فأن أمرابط سيبدأ المباراة بشكل أساسي مع النصر أمام الهلال، اليوم، ضمن الجولة الـ 25 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وكانت الشكوك كبيرة حول مدى قدرة اللاعب على التواجد في المباراة، بسبب الإصابة في الفخذ التي عانى منها اللاعب مؤخراً.

ومن المنتظر أن يدفع المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا، مدرب النصر، اللاعب ضمن التشكيل الأساسي للديربي، ظهر اليوم.

وتعول جماهير العالمي على اللاعب المغربي نظراً لامتلاكه شخصية قوية في الملعب بجانب الأداء الفني المميز.

ولا تنسى جماهير النصر الدور الكبير الذي قام به أمرابط في مباراة الذهاب حيث ساهم في تعادل فريقه أمام الهلال في الدور الأول عقب تأخر فريقه 2\0 في النتيجة.