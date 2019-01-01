نور الدين أمرابط جاهز للمشاركة مع النصر أمام الاتحاد

يلتقي النصر أمام الاتحاد في مباراة الكأس يوم السبت المقبل

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أصبح اللاعب الدولي المغربي نور الدين أمرابط لاعب وسط نادي النصر السعودي جاهزًا للمشاركة في مباراة فريقه المقبلة أمام نادي الاتحاد في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويلتقي النصر أمام الاتحاد في مباراة الكأس يوم السبت المقبل، وهي المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب مدينة الملك عبدالله بجدة "الجوهرة المشعة".

إدارة #النصر ستمنح اللاعبين 60 ألف ريال لكل لاعب في حال التأهل إلى دور الـ16 من المجموعة الآسيوية.🤙#آسيا_مع_جول pic.twitter.com/Xer8fHAuqB — موقع قول السعودي (@GoalSA) April 25, 2019

وكان مدرب النصر البرتغالي روي فيتوريا قد أهتم بتجهيز اللاعب للاعتماد عليه في القائمة الأساسية التي ستواجه الاتحاد.

وكان أمرابط قد غاب عن العالمي خلال الثلاثة أسابيع الماضية بعد تعرضه لتمزق في العضلة الخلفية أمام الرائد.

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وفرض المدير الفني على أمرابط برنامجاً خاصاً طيلة الأسبوع الحالي، وسيفتقد الفريق لبديله لاعب الوسط فهد الجميعة لنيله بطاقتين صفراوين، ولائحة كأس خادم الحرمين الشريفين تنص على إيقاف أي لاعب ينال بطاقتين.