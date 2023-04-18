نهاية كارثية لموسم برشلونة .. ريال مدريد نحو إنهاء الموسم بثلاثية تاريخية!

بعد أسابيع قليلة فقط من المطالبة برحيل أنشيلوتي

رغم كل الصعوبات وأي معاناة يمر بها ريال مدريد، فهو يظل ريال مدريد، أحد أهم عمالقة كرة القدم في العالم، وشخصية البطل تقوده إلى منصات التتويج مهما طاردته الشكوك.

بداية صعبة جدًا مر بها الفريق الإسباني خلال هذا الموسم، بابتعاده عن المنافسة على لقب الدوري، والهبوط الحاد في مستوى نجمه الأول كريم بنزيما، بالإضافة للإصابات والمشاكل البدنية لبعض اللاعبين، ولكنه الآن يعبر إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد التغلب على تشيلسي في دور الثمانية.

ولكن كارلو أنشيلوتي كعادته يعرف من أين تؤكل الكتف، فبعد كل ما حدث نجد ريال مدريد على أعتاب ثلاثية تاريخية قد تفسد كل ما فعله غريمه التقليدي برشلونة!

روافع بلا فائدة

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صيف برشلونة كان أفضل من ريال مدريد دون أدنى شك، حيث أبرم الفريق الكتالوني العديد من الصفقات النارية مثل جول كوندي، رافينيا، روبرت ليفاندوفسكي وفرانك كيسييه، بينما اكتفى ريال بأنطونيو روديجر وأوريليان تشواميني مقابل التخلي عن كاسيميرو بعد الفشل في ضم كيليان مبابي.

ومع ذلك يمر ريال بموسم أوروبي أفضل بكثير من برشلونة، حيث يتواجد الفريق في الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا بعد التغلب في مهمتين صعبتين على ليفربول وتشيلسي في المراحل الإقصائية.

بينما خرج الفريق الكتالوني بغرابة شديدة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، قبل تكرار نفس الأمر في بطولة الدوري الأوروبي أمام مانشستر يونايتد في مرحلة تصفيات خروج المغلوب، ليتذوق مرارة الخروج القاري مرتين في موسم واحد، في الوقت الذي يتمتع غريمه بتجربة شبه مثالية حتى الآن.

وحتى في بطولة كأس ملك إسبانيا، فقد تحولت أفراح برشلونة بالفوز على ريال مدريد في ذهاب نصف النهائي، إلى خسارة فاضحة على ملعب كامب نو 4/0 ليقترب ريال من الفوز بالمسابقة بعد وقوعه أمام أوساسونا في النهائي.

وبعيدًا عن كل ذلك فإن ريال لديه بطولة بالفعل خلال هذا الموسم، وهي كأس العالم للأندية، بعد تفوق العملاق الإسباني على الثنائي العربي الهلال السعودي والأهلي المصري، بالبطولة التي أقيمت في المغرب بشهر فبراير الماضي.

ثلاثية تاريخية؟

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بعد كل المعاناة التي مر بها ريال وتخبطه في الدوري الإسباني الذي صب في صالح برشلونة، والشكوك التي أثيرت حول مستقبل كارلو أنشيلوتي والمطالب برحيله، تخيل أن الفريق قد ينهي الموسم بثلاثية.

تيبو كورتوا حارس ريال مدريد سبق أن قال عن ابتعاد فريقه عن قمة الدوري:""ذلك خطئنا، لكننا لا نزال لدينا نهائي الكأس ونلعب في دوري أبطال أوروبا، بينما الفرق الأخرى تلعب من السبت للسبت، لعبنا بشكل جيد اليوم يقودنا نحو اللقاء المقبل، علينا أن نكون في حال جيد".

للوهلة الأولى قد نظن أن حديث الحارس البلجيكي بهدف قصف الجبهة، ولكنه أمر واقع يفرض نفسه، ريال مدريد يمر بموسم أنجح بكثير مما يتخيله الجميع، وعلى رأسهم جماهير النادي وعشاقه الذين طالبوا برأس أنشيلوتي منذ بضعة أشهر.

وحتى بالنسبة لبطولة الدوري التي يتصدرها برشلونة، فالأمور تظل غير محسومة بسبب نزيف النقاط الذي يعاني منه الفريق الكتالوني، باحتلاله الصدارة بـ73 نقطة مقابل 62 لريال بعد 29 جولة.

9 جولات متبقية على انتهاء الليجا، وهي فترة يمكن لريال العودة فيها، لتكون ضربة تاريخية لن تنساها جماهير برشلونة بعد كل الآمال والطموحات التي تم رسمها في بداية الموسم وقد تتحول في النهاية إلى كارثة مُحققة ترسل المزيد من الكؤوس إلى قلعة سانتياجو برنابيو.