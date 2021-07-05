نهاية كابوس كورونا.. إنجلترا تعلن عودة الجماهير بسعة كاملة دون قيود!

بوريس جونسون رئيس وزراء إنجلترا يعلن عن عودة الجماهير بشكل كامل للملاعب بداية من الـ 19 من يوليو.

كشف بوريس جونسون رئيس وزراء إنجلترا عن قرار حكومته بعودة الجماهير بشكل كامل للملاعب في كافة الأحداث الرياضية دون سعة قصوى.

جاء هذا خلال مؤتمر صحفي تم عقده اليوم الإثنين تم التأكيد من خلاله أن القرار سيسري بداية من الـ 19 من شهر يوليو الجاري.

وسيكون حضور الجماهير دون قيود أو شروط كما كان الحال في الأشهر الماضية، بعد تلقي الغالبية العظمى من الشعب الإنجليزي على لقاح فيروس كورونا.

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وكان الحضور مؤخرًا ملزمًا بوجود خطاب يؤكد تلقي المشجع للقاح فيروس كورونا أو ما يفيد إصابته سابقًا به وشفاؤه.

وقال جونسون في المؤتمر: "سنمضي قدمًا متجاوزين العقبات القانونية وسنسمح للجماهير باتخاذ قرارهم الخاص بكيفية مواجهة الفيروس".

وأضاف: "سنلغي الحد الأقصى لعدد الحضور في الأماكن المفتوحة والمغلقة، وسنسمح بإعادة فتح جميع الأعمال بما فيها الملاهي الليلية والمسارح والسينمات والأحداث الرياضية".

جدير بالذكر أن الشهر القادم يشهد العديد من الأحداث الرياضية الهامة في إنجلترا من ضمنها مباريات السوبر ليج الخاص بالرجبي ومواجهة إنجلترا ضد الهند في الكريكيت بالإضافة لإنطلاق الدوري الإنجليزي في الـ 13 من أغسطس القادم.