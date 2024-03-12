نهاية حزينة لليلة السعيدة .. سعود عبدالحميد إلى المستشفى بعد إقصاء الهلال للاتحاد

أفراح لاعبي الهلال بالتأهل على حساب الاتحاد تعكرت..

رغم أفراح الهلال السعودي بالتأهل لنصف نهائي دوري أبطال آسيا إلا أن النهاية لم تكن سعيدة بالنسبة للظهير الأيمن سعود عبدالحميد.

الزعيم صعد قاريًا بعد الإطاحة بالاتحاد السعودي، إذ انتصر عليه برباعية نظيفة في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، مقسمة بالتساوي بينهما، في ربع النهائي.

لكن ووسط احتفالات لاعبي الزعيم، اضطر عبدالحميد للمغادرة إلى المستشفى بعد حصوله على إذن من إدارة الفريق، بحسب صحيفة "الميدان الرياضي".

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الصحيفة أوضحت أن والد اللاعب تعرض لوعكة صحية، نقل على إثرها للمستشفى، دون توضح تفاصيل حول حالته الصحية حاليًا.

يذكر أنه من المقرر أن يلتقي الهلال في نصف النهائي بالعين الإماراتي، الذي أطاح بالنصر السعودي من البطولة بالفوز عليه في ركلات الترجيح (3-1)، بعدما انتهى الذهاب والإياب بالتعادل 4-4.