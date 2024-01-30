نهاية المسلسل أخيرًا .. مدرب الاتحاد يفاجئ كريم بنزيما بهذا القرار الجديد!

الفصل الأخير من مسلسل خلافات كريم بنزيما ومارسيلو جاياردو..

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يبدو أن أزمة النجم الفرنسي الكبير كريم بنزيما، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، مع المدير الفني الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، قد انتهت تمامًا.

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جاياردو استبعد بنزيما، من معسكر دبي الإماراتي؛ بسبب تأخر اللاعب عن العودة من الإجازة الممنوحة له، مع أنباء استمرت طوال الميركاتو الشتوي الحالي، بشأن إمكانية رحيله.

لكن.. مع إغلاق الميركاتو الشتوي وتأكد بقاءه، قرر المدير الفني الأرجنتيني، إعادة المهاجم الفرنسي إلى التدريبات الجماعية للفريق الأول لكرة القدم؛ حسب صحيفة "الرياضية".

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الصحيفة كشفت عن أن كريم بنزيما، أبدى جاهزيته البدنية؛ لاستكمال منافسات دوري روشن السعودي وكأس الملك وأبطال آسيا، بعد أن انتظم في البرنامج المعد له من جاياردو، في الفترة الماضية.

كريم بنزيما البالغ من العمر 36 سنة، انضم إلى الاتحاد في صيف 2023، قادمًا من صفوف العملاق الإسباني ريال مدريد، وفي عقد لمدة 3 سنوات.

جدير بالذكر أن بنزيما، سجل 12 هدفًا وصنع 5 آخرين، خلال 20 مباراة رسمية مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، في النصف الأول من الموسم الرياضي الحالي.

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