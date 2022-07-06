نهاية القصة.. برشلونة يكشف عن الموعد النهائي للتجديد لنجمه الشاب

برشلونة في طريقه للمحافظة على نجمه الشاب

كشف المدير الرياضي لفريق برشلونة الإسباني، ماتيو أليماني، عن موقف فريقه تجاه تجديد عقد نجمه الشاب، جافي، ليبقى مع النادي الكتالوني في السنوات المقبلة.

وكان صاحب الـ 17 عامًا من المواهب الصاعدة بقوة والذي أثبتت قدرتها من خلال مشاركاته الرائعة والمؤثرة بالموسم الماضي.

وهو الأمر الذي دفع إدارة البلوجرانا للتفاوض مع وكيله على تجديد التعاقد للمحافظة على جوهرة متوسط ميدان برشلونة.

ماذا قال أليماني؟

أشار المدير الرياضي لبرشلونة أليماني إلى أن الطرفين قريبان من اتفاق، لكنه لن يتم التوقيع على العقد الجديد حتى أغسطس، عندما يبلغ جافي عامه الـ 18.

حيث قال للصحفيين يوم الأربعاء "هناك اتفاق واضح لتجديد عقد جافي مع اللاعب ووكيل أعماله، فالكل ملتزم بتحقيق ذلك".

وواصل: "سننتظر حتى يبلغ اللاعب 18 عامًا ليتمكن من توقيع عقد لمدة تزيد عن ثلاث سنوات، فجافي سيستمر في برشلونة بنسبة 100%".

ماذا نعرف عن مفاوضات برشلونة مع جافي؟

ازدهر الدولي الإسباني في صفوف الفريق الأول لبرشلونة بعد الانطلاقة المميزة التي حققها بالموسم الماضي.

ويبلغ راتب جافي الحالي 100 ألف يورو، وهو نفس الراتب الذي يحصل عليه أفضل لاعبي أكاديمية الشباب.

فيما طالب وكيله بزيادة كبيرة لرفع أجره إلى 6 ملايين يورو في الموسم الواحد، لكن برشلونة لا يرغب حاليًا في تجاوز مبلغ 4 ملايين يورو.

جدير بالذكر أن متوسط ميدان برشلونة الشاب كان يحظى باهتمام كبير من قبل أندية عريقة مثل بايرن ميونخ وليفربول، لكنه يفضل البقاء مع برشلونة.

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