عاشق البطاقات الصفراء وعدو ركلات الجزاء .. من هو بيتريسكو حكم مباراة الزمالك وبيراميدز؟

اتحاد الكرة اختار الحكم الروماني لإدارة لقاء برج العرب

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

يستضيف ملعب برج العرب بالإسكندرية مساء غدٍ الأحد مباراة نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز.

وتأهل الفريقان للمباراة النهائية بعدما أقصى الزمالك فريق حرس الحدود في نصف النهائي، فيما تفوق بيراميدز على بتروجيت في نفس المرحلة بعدما كان قد أخرج الأهلي من دور الـ16.

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وقد اختار اتحاد كرة القدم المصري بقيادة رئيسه المؤقت عمرو الجنايني وعبر لجنة الحكام بقيادة جمال الغندور الحكم الروماني ماريان رادو بيتريسكو لإدارة اللقاء المنتظر بين الزمالك وبيراميدز، ونستعرض في التقرير التالي بعض الحقائق والتفاصيل الخاصة بالحكم.

من هو بيتريسكو حكم نهائي كأس مصر؟

وُلد بيتريسكو في بوخارست في نوفمبر 1982، إذ يبلغ من العمر حاليًا 36 عامًا، وبدأ التحكيم في مباريات كرة القدم منذ عام 2002.

وكانت أول مباراة يُديرها في الدرجة الأولى من الدوري الروماني عام 2007، وبعد 5 سنوات وتحديدًا في 2012 نال الشارة الدولية واعتمد حكمًا دوليًا من فيفا.

مباراته الأولى وكانت بين ميوفيني وفاسلوي شهدت إشهاره البطاقة الصفراء مرتين، وقد انتهت بالتعادل 2-2 وأقيمت في 10 أغسطس 2007، وقد أدار خلال موسم 2006-2007 في الدوري الروماني 7 مباريات.

ويُعد موسم 2012-2013 هو الأفضل لبيتريسكو في الدوري الروماني، إذ أدار خلاله 21 مباراة، فيما لم يُشرف هذا الموسم سوى على 3 مباريات أخرج خلالها البطاقة الصفراء 11 مرة كان منها 5 في المباراة الأخيرة.

أوروبيًا، لم يُدر أي مباراة في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، لكنه أشرف على تحكيم 6 مباريات من مرحلة التصفيات التمهيدية، الأولى كانت في يوليو 2013 والأخيرة هذا الموسم وشهدت إخراجه لأربع بطاقات صفراء وبطاقة حمراء واحتسابه لركلة جزاء.

وقد أدار مباراتين في الدوري الأوروبي، واحدة موسم 2016-2017 والثانية موسم 2017-2018، ومباراة في تصفيات كأس الأمم الأوروبية.

هذا الموسم أدار 3 مباريات على الصعيد الأوروبي، واحدة في تصفيات دوري أبطال أوروبا واثنتين في تصفيات الدوري الأوروبي.

أرقام الحكم الروماني الذي سيُدير نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز تقول أنه أدار 282 مباراة أشهر خلالهم 1200 بطاقة صفراء تحولت 41 منهم لحمراء، فيما كان عدد البطاقات الحمراء المباشرة 31، بجانب احتسابه 69 ركلة جزاء.

بيتريسكو عاشق البطاقات الصفراء وكاره ركلات الجزاء

خلاصة تلك المعلومات تقول أن بيتريسكو لا ينتمي لحكام المستوى الأول أو حتى الثاني في أوروبا، إذ لم يمنحه الويفا شرف إدارة أي مباراة في دوري الأبطال أو بطولات اليورو، بل حتى الدوري الأوروبي لم يُدر به إلا عدد قليل من المباريات.

الأرقام تقول أيضًا أنه حكم يعشق اللون الأصفر! إذ يستخدم البطاقات الصفراء بمعدل 4 بطاقات خلال المباراة، لكنه لا يُحب احتساب ركلات الجزاء ويبدو قرارًا صعبًا عليه، إذ هو يحتسب ركلة جزاء كل 4 مباريات.