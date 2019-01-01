نهائي كأس مصر | كيف يفوز بيراميدز على الزمالك؟

مباراة بطمح الفريقان للفوز بها

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

يستضيف ملعب برج العرب بالإسكندرية مساء غدٍ الأحد مباراة نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز.

وقد تأهل الزمالك للمباراة بعد انتصاره على الاتحاد بهدف دون رد، فيما نجح بيراميدز في تخطي بتروجيت بهدفين دون مقابل.

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ويدخل بيراميدز اللقاء بحثًا عن لقبه الأول في عالم كرة القدم، وقد سبق أن واجه الزمالك مرتين في الدوري، الأولى انتهت بالتعادل 3-3 والثانية بانتصاره 1-0.

كيف يستطيع بيراميدز هزيمة الزمالك والظفر بلقب كأس مصر؟

يمتلك الفريق منظومة هجومية قوية جدًا، سواء من خط الوسط بتواجد الجناحين إبراهيم حسن أو عبد الله لومالا وإسلام عيسى أو الهجوم بتواجد جون أنتوي وخلفه يتحرك في المساحات والخطوط إيريك تراوري.

تلك المنظومة قادرة على إزعاج دفاع الزمالك والوصول بعدد جيد من الفرص لمرمى محمد عواد، لكن فقط باستغلال نقاط ضعف الزمالك الدفاعية والمتمثلة في تقدم الأظهرة المبالغ به أحيانًا، وسوء التغطية العكسية من حمدي النقاز، وسوء تعامل مدافعي الأبيض مع أصحاب السرعة والمهارة الفردية.

الثغرة الأهم في دفاع الزمالك والتي ستكون مزعجة جدًا لأنها نقطة قوة كبرى في هجوم بيراميدز هي الجانب الأيمن بتواجد النقاز الذي يفتقد للسرعة في الارتداد من الهجوم للدفاع، كما يصعب عليه التعامل مع أصحاب السرعة والمهارة، وتلك المساحة يتواجد بها أحد أجنحة بيراميدز وجميعهم يمتلكون السرعة في الارتداد والأهم هو تحرك تراوري الخطير جدًا بها.

بيراميدز كما لاحظنا خلال المباريات الأخيرة مع مدربه الجديد ديسابر تحول من فريق يلعب على الاستحواذ والسيطرة الموسم الماضي إلى فريق يُفضل أسلوب الدفاع الإيجابي، بالعودة لنصف ملعبه وتنظيم صفوفه دفاعيًا والمباغتة بالهجمات المرتدة السريعة بانطلاقات وتحولات سريعة جدًا من الدفاع للهجوم بواسطة تراوري وعيسى ولومالا وحسن.

تلك الهجمات المرتدة هي سلاح قوي بيد الفريق وستسبب إزعاجًا هائلًا لدفاع الزمالك لو أحسن تنفيذها واستغلالها من المهاجمين، فمن المهم جدًا في المباريات النهائية ألا تُهدر الفرص ولذا مطلوب من أنتوي ورفاقه التركيز تمامًا.

نقطة قوة أخرى لبيراميدز تتمثل في قدرة أكثر من لاعب لديه على التسجيل، وهذا يُسبب إرباكًا كبيرًا للمنافسين، فالجميع يعلم أن أنتوي هو المهاجم البونتا ويجب رقابته، لكن أحيانًا كثيرة نجد أكثر من لاعب داخل منطقة جزاء المنافس وجميعهم قادرون على التسجيل ولديهم لمسة أخيرة ممتازة.

نقطة قوة جديدة لبيراميدز هي امتلاكة دكة بدلاء قوية قادرة على قلب معطيات المباراة لصالح المدرب ديسابر الذي بالمناسبة يُجيد استخدامها جدًا، كما أظهر خلال المباريات الأخيرة الماضية.

من نقاط ضعف الزمالك والتي قد تُفيد بيراميدز هي إهدار مهاجميه الكثير للفرص، وقد رأينا كيف كاد هذا الأمر أن يُعقد عليه الأمور أمام الاتحاد، لكن مصطفى محمد أنقذه من هذا الفخ.

تلك السلبية قد تُعوض خلال مسار المباراة ضد الفرق الأقل وفي مباريات أسهل، لكن أمام بيراميدز وفي نهائي الكأس .. الفرصة التي تُفوت قد يصعب تكرارها.