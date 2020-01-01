نهائي كأس ألمانيا 2019-20 | الموعد، القنوات الناقلة، الملعب والحكام

كل ما تريد معرفته عن نهائي كأس ألمانيا 2019-20 بين بايرن ميونخ وباير ليفركوزن، الموعد، القنوات الناقلة، الحكام والأبطال السابقون وأين يُقام..

ينتظر عشاق الكرة الألمانية عن كثب مواجهة بايرن ميونخ أمام باير ليفركوزن في نهائي بطولة كأس ألمانيا، في النسخة رقم 68 من ثاني أهم بطولة في البلاد بعد بطولة الدوري الألماني، والتي أصبحت قاب قوسين أو أدنى من يدي العملاق البافاري.

كالعادة بدأ مشوار الكأس في شهر أغسطس قبل أسبوع من بداية البوندسليجا بمواجهات بين الكبار وفرق الدرجات الأدنى، بايرن بدأ مسيرته بمواجهة إنرجي كوتبوس وانتصر عليه بثلاثية لهدف، بينما سحق ليفركوزن مضيفه ألمانيا آخين برباعية لهدف.

لم يكن مشوار الفريقين مفروشًا بالورود، فبالنسبة لكتيبة هانزي فليك تعيّن عليها المرور في دور الـ32 من بوابة بوخوم في مباراة كانت صعبة للغاية حوّل فيها البافاري تأخره بهدف لفوز بهدفين في آخر 10 دقائق، ثم التقى مع هوفينهايم في دور الـ16 وتخطاه بصعوبة بنتيجة أربعة أهداف لثلاثة، قبل تخطي عقبة شالكه بهدف نظيف في ربع النهائي وأخيرًا فوز عصيب على آينتراخت فرانكفورت بهدفين لهدف في نصف النهائي.

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في الوقت نفسه التقت كتيبة بيتر بوش مع بادربورن في دور الـ32 وانتصروا بصعوبة بالغة بهدف وحيد للمهاجم الأرجنتيني لوكاس ألاريو، ثم انتصروا على شتوتجارت بشق الأنفس بهدفين لهدف قبل الفوز على يونيون برلين في ربع النهائي وأخيرًا الانتصار بسهولة بالغة على نادي الهواة زاربروكن بثلاثية نظيفة في نصف النهائي.

يجب الإشارة إلى أن مباريات الكأس في ألمانيا تُلعب بنظام مباراة واحدة على أرض أحد الفريقين، وإذا كان أحدهما في درجة أدنى من الدرجة الثانية فيستقبل المباراة على ملعبه، تمامًا كما حدث مع زاربروكن في نصف النهائي.

في هذا التقرير من جول نتعرف على كل ما يخص المباراة النهاية لبطولة كأس ألمانيا والتي ستجمع بين بايرن ميونخ وباير ليفركوزن، من حيث الموعد والقنوات الناقلة والملعب وغيرها..

ما هو موعد نهائي كأس ألمانيا 2019-20؟

ستقام مباراة نهائي كأس ألمانيا بين بايرن ميونخ أمام باير ليفركوزن مساء السبت 4 يوليو 2020، الموافق 13 ذو القعدة 1441 هجريًا في تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت مصر، التاسعة والنصف بتوقيت السعودية.

المباراة الملعب الموعد بايرن ميونخ - باير ليفركوزن الملعب الأولمبي ببرلين السبت 4 يوليو 2020،

13 ذو القعدة 1441،

20:30 مصر، 21:30 السعودية

ما هي القنوات الناقلة لنهائي كأس ألمانيا 2019-20؟

لا توجد قناة لديها حقوق النقل والبث التلفزيوني لبطولة كأس ألمانيا على صعيد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك فإن الوسيلة الوحيدة لمتابعة المباراة ستكون عبر البث المباشر لقناة الدوري الألماني عبر الإنترنت، وهي متاحة مجانًا.

أما متابعي النسخة العربية من جول فبإمكانهم متابعة البث المباشر لمباراة بايرن ميونخ ضد باير ليفركوزن كتابيًا، والذي سيبدأ قبل الصافرة بأكثر من نصف ساعة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة بايرن ميونخ - باير ليفركوزن الملعب الأولمبي ببرلين القناة الرسمية للدوري الألماني عبر الإنترنت

أين سيقام نهائي كأس ألمانيا 2019-20؟

سيقام نهائي كأس ألمانيا 2019-20 على الملعب الأولمبي في برلين، وهو الملعب الذي يستضيف سنوياً نهائي البطولة منذ عام 1985، وهو ملعب عريق تم افتتاحه سنة 1936 بتكلفة تخطت الـ43 مليون مارك حينها، العملة الألمانية قبل ولادة الاتحاد الأوروبي بالطبع، ويُعد أيضاً الملعب الرئيسي لنادي هيرتا برلين منذ 1963 وحتى الأن، وقد تم تجديد الملعب في عام 2004 إستعداداً لكأس العالم 2006 التي استضافتها ألمانيا بتكفلة وصلت إلى 297 مليون يورو ليسع 74,475 متفرج ولتصبح نسبة المقاعد المُظللة بالاستاد 100%، كما استضاف من قبل نهائي دوري أبطال أوروبا نسخة 2014-2015.

وبالطبع ستقام المباراة بدون حضور جماهيري بسبب فيروس كورونا الذي أجبر المسؤولون الألمان على إعادة الدوري والكأس بمدرجات خاوية خوفًا من نقل العدوى.

من هم طاقم تحكيم نهائي كأس ألمانيا 2019-20؟

لم يتم الإعلان بعد عن حكم المباراة النهائية لكأس ألمانيا 2019-20، يفترض أن يتم ذلك قبل المباراة بأسبوع كما جرت العادة.

الحكم توبياس شتيلر كان من قاد النهائي في العام الماضي بين بايرن ميونخ ولايبزيج، وهناك ترشيحات لحكام مثل مانويل جريف ودينيس أيتكين وفيليكس تسفاير وغيرهم من حكام النخبة في ألمانيا.

من هم أبطال النسخ السابقة من بطولة كأس ألمانيا؟

يملك بايرن ميونخ الرقم القياسي الأكبر بالفوز بكأس ألمانيا بواقع 19، ومن بعده فيردر بريمن 6 كؤوس ثم شالكه وآينتراخت فرانكفورت برصيد 5 كؤوس، ثم يأتي كلاً من بوروسيا دورتموند وكولن ونورمبيرج برصيد 4 ألقاب لكلاً منهم.

يذكر أن بايرن ميونخ هو حامل لقب كأس ألمانيا عن الموسم الماضي بعد الفوز في النهائي على لايبزيج بثلاثية نظيفة، فيما حقق آينتراخت فرانكفورت اللقب في الموسم قبل الماضي بالفوز على البافاري بثلاثية لهدف في النهائي.

أكثر 10 أبطال تاريخيين حاصلين على كأس ألمانيا :