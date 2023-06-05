"نملك فينيسيوس ورودريجو" .. أنشيلوتي يناقش خليفة بنزيما!

أنشيلوتي يحدد أهداف ريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفية

يعتقد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، أن ناديه ما زال يمتلك وقتًا ليقرر الأسماء التي سيضمها الفريق لتعويض رحيل عدد من لاعبيه بنهاية الموسم الحالي.

وأنهى ريال مدريد موسمه، أمس الأحد، بالتعادل مع أتلتيك بلباو بهدف لكل منهما في ختام الدوري الإسباني الذي فاز به برشلونة.

وأثنى أنشيلوتي على مهاجمه وقائد ريال مدريد، كريم بنزيما الذي لعب آخر مبارياته بقميص الريال "لقد دربت واحدًا من أفضل لاعبي العالم ليس فقط كمهاجم بل لاعب متكامل، شخص عظيم وطيب ومتواضع وجاد. نحترمه ولديه حق اتخاذ قراراته؛ إنها مفاجأة لكن جزء من عملية انتقالية ولدينا وقت لنفكر فيما سنفعله".

وواصل كارلو "سنفقد 4 في خط الهجوم –ماريانو وأسينسيو وهازارد وبنزيما- ويجب علينا أن نعدل الوضع؛ هناك مزيد من الوقت لاتخاذ القرار".

وتابع المدرب الإيطالي عن الأسماء القادرة على خلافة هؤلاء في هجوم ريال مدريد "نبحث عن مهاجم هداف لكن المباريات لا تُكسب فقط بالمهاجمين". مُضيفًا "لدينا شابان واعدان هما فينيسيوس ورودريجو".