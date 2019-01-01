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رسمياً : نقل ملكية نادي بيراميدز إلى الإماراتي سالم سعيد الشامسي

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رسمياً : نقل ملكية نادي بيراميدز إلى الإماراتي سالم سعيد الشامسي
ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

أعلن نادي بيراميدز المصري عن نقل ملكية النادي بشكل رسمي من معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة للترفيه في السعودية إلى الإماراتي سالم سعيد الشامسي.

وقال النادي في بيانه الرسمي أن ملكية النادي انتقلت إلى رجل الأعمال الإماراتي وتصفية جميع الاستثمارات الرياضية للمالك الحالي تركي آل الشيخ.

وأضاف البيان ان مالك النادي السابق يتمنى التوفيق لسعادة الأستاذ سالم الشامسي مع خالص شكره وتقديره لكل من عمل معهم طوال الفترة الماضية.

آل الشيخ كان قد وجه رسالة خاصة إلى جميع مع تعاون معهم طوال الفترة الماضية في مصر وذكر العديد من الأسماء.

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يُذكر أن التقارير المقربة من معالي المستشار قد كشفت عن تسبب هجوم أحد الإعلاميين على آل الشيخ في غضب الأخير، ليتسبب ذلك في قرار رحيله عن النادي.

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