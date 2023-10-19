بعد نقله إلى المستشفى .. فهد المولد يكشف عن حالته الصحية

أول رسالة من فهد المولد بعد نقله إلى المستشفى

كشف النجم الدولي فهد المولد، لاعب نادي الشباب ومنتخب السعودية الأول لكرة القدم، مساء اليوم الخميس، عن حالته الصحية؛ بعد نقله إلى المستشفى.

المولد تعرض لوعكة صحية مفاجئة، خلال تواجده في معسكر منتخب السعودية، خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة؛ ليتم نقله إلى أحد مستشفيات العاصمة "الرياض".

وأوضح المولد في تصريحات مع صحيفة "الرياضية"، أنه عانى من التهاب حاد في الحلق، مع ارتفاع في درجة الحرارة.

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وأشار نجم نادي الشباب، إلى أن الطبيب المعالج؛ فضل حجزه في المستشفى كـ"إجراء احترازي"، والخضوع لمزيد من الفحوصات.

ووجه فهد المولد في نهاية تصريحاته، رسالة طمأنينة للجماهير الرياضية، بتحسن حالته الصحيفة، شاكرًا كل من قام بالسؤال عنه، خلال الساعات الماضية.