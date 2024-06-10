نقطة خلاف تؤجل رحيل ساديو ماني عن النصر .. ومفاجأة بشأن أندرسون تاليسكا بعد محاولة تسويقه في الإمارات

جديد مستقبل ثنائي النصر..

الجميع متيقن أن رحيل الجناح السنغالي ساديو ماني عن النصر السعودي ما هي إلا مسألة وقت فقط، لكن هناك أمر ما قد يعرقل تلك الخطوة.

السنغالي كان قد انضم للعالمي في الميركاتو الصيفي الماضي قادمًا من بايرن ميونخ الألماني، لكنه لم يقدم الأداء المطلوب منه، وهو ما فتح باب رحيله عن الفريق.

وخلال الفترة الماضية، تحدث أكثر من تقرير عن اقتراب ماني من نادي القادسية العائد لدوري روشن السعودي في الموسم المقبل، لكن هناك جديد في تلك الخطوة..

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الصحفي الرياضي فلاح القحطاني أوضح أن الراتب هو ما يعرقل انتقال أسد التيرانجا إلى القادسية -حتى الآن- حيث اختلفت الأطراف بشأنه.

على جانب آخر، تحدث القحطاني حول مستقبل البرازيلي أندرسون تاليسكا؛ صانع ألعاب العالمي، ومدربه لويس كاسترو، مؤكدًا أن الثنائي مستمر مع الفريق في الموسم المقبل، ما لم يجد جديد خلال الفترة المقبلة.

استمرار تاليسكا مع النصر يعد مغايرًا لما كشفت عنه صحيفة "الإمارات اليوم" قبل أيام قليلة، إذ أكدت أن وكيل اللاعب يحاول حاليًا عرضه على عدد من الأندية الإماراتية.

يذكر أن ماني شارك في 46 مباراة مع العالمي، سجل خلالها 19 هدفًا وصنع 11 آخرين. أما تاليسكا الذي يلعب للنصر منذ عام 2021، خاض الموسم المنقضي 50 مباراة، سجل خلالها 50 هدفًا وصنع ثمانية آخرين.