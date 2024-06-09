إلى فريق سعودي آخر .. الكشف عن وجهة ساديو ماني الجديدة!

تعرف على الفريق الذي قد ينتقل له ساديو ماني

أصبحت مسألة استمرار النجم السنغالي ساديو ماني مع نادي النصر صعبة، بعد أن قدم مستوى غير مقنع خلال موسمه الأول 2023-24، لتزداد الأخبار التي تؤكد على أنه لن يستمر مع العالمي.

وكان ماني قد انتقل إلى نادي النصر خلال صيف 2023، قادمًا من بايرن ميونخ الألماني، ليُصبح أحد العناصر الأساسية بصفوف العالمي.

وكشف الإعلامي الرياضي عايد الرشيدي عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، عن أن ماني سيرحل إلى فريق سعودي آخر.

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وكتب عايد تغريدة جاء فيها: "ساديو ماني إلى القادسية 70%"، حيث يسعى الفريق الشرقي لتدعيم صفوفه بلاعبين عالميين بعد عودته إلى دوري روشن السعودي.

ولعب ساديو ماني مع النصر 46 مباراة سجل فيها 19 هدفًا وصنع 11 آخرين لزملائه، خلال موسم 2023-24 رفقة العالمي.