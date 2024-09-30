الشرطة تتهم أتلتيكو بالتواطئ ومنع الوصول إلى مجموعات "نازية" في ديربي مدريد

نقابة الشرطة تتهم أتلتيكو مدريد...

كشفت تقارير صحفية أن نقابة الشرطة الوطنية، في إسبانيا تتهم نادي أتلتيكو مدريد، بالتواطئ وعدم مساعدة الشرطة في الوصول إلى المتسببين، في أعمال الشغب بمباراة الفريق أمام ريال مدريد الأخيرة.

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واستضاف أتلتيكو مدريد، نظيره ريال مدريد، مساء أمس الأحد على ملعب سيفيتاس ميتروبوليتانو، ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني، والتي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.

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وشهدت المباراة في الدقائق الأخيرة، أحداثًا مثيرة في المدرجات، عندما قامت مجموعة من جماهير أتلتيكو، إلقاء بعض المقذوفات على اللاعبين، مما دفع الحكم إلى سحب اللاعبين لغرفة خلع الملابس وتوقف المباراة نحو الربع ساعة تقريبًا.

وبحسب التقرير الذي نشرته شبكة "ريليفو" الإسبانية، فإن المتحدث باسم نقابة الشرطة الوطنية، اتهم نادي أتلتيكو مدريد، بدعم هذه المجموعة من الجماهير المتطرفة والتي وصفها بأنها مجموعات "نازية".

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وأشار التقرير إلى أن رابطة الدوري الإسباني، نفت كل تلك الاتهامات وأكدت أن أتلتيكو مدريد، تعاون بشكل كامل مع الشرطة، لمتابعة الحوادث الفردية التي حدثت في المباراة.

جدير بالذكر أن أتلتيكو مدريد، وصل إلى النقطة 16 في المركز الثالث من ترتيب الدوري الإسباني، بعد تعادل الأمس، بينما ارتفع رصيد ريال مدريد، إلى 18 نقطة في المركز الثاني، وبفارق ثلاث نقاط عن برشلونة المتصدر.