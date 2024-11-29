النصر يفوز على ضمك بثنائية كريستيانو رونالدو..

أكد الإيطالي ستيفانو بيولي، المدير الفني لفريق الكرة بنادي النصر، أن مواجهة ضمك لم تكن سهلة، حيث كان المنافس فريقًا منظمًا، مضيفًا أن فريقه لم يلجأ إلى اللعب على المرتدات، وتحكم في المباراة، وكانت خطوطه متقاربة.

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وحقق النصر فوزًا على ضمك بنتيجة (2-0)، على ملعب الأول بارك، في مباراة الجولة الثانية عشرة من دوري روشن السعودي، حيث وقع البرتغالي كريستيانو رونالدو على ثنائية الأصفر، ليصل إلى الهدف رقم 915 في مسيرته الكروية.

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وقال بيولي، خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة، إنه لم يفكر في قمة الاتحاد، خلال لقاء ضمك، ما دفعه لعدم استبدال لاعب الوسط مارسيلو بروزوفيتش، والذي كان أحد أسباب الفوز في اللقاء.

وفسّر بيولي قراره باستبعاد المدافع الإسباني إيميريك لابورت، من قائمة المباراة، بأن اللاعب لم يشارك سوى في آخر تدريبين فقط مع النصر، بعد غيابه 7 أيام لسبب عائلي، ولذلك لم يكن جاهزًا، فيما تحدث المدرب بشأن إصابة المدافع الفرنسي محمد سيماكان، قائلًا إنه يعاني من كدمة، ومن الصعب أن يشارك أمام الاتحاد، ولكن قد يعود في المباراة التالية.

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ودافع بيولي عن ظاهرة إهدار الفرص في مواجهة ضمك، بقوله "المهم أننا نصنع الفرص، قد لا نوفق في بعض الأحيان، ولكن صنع العديد من الفرص أمر إيجابي".

وعن قمة الاتحاد، الجمعة المُقبلة، في الجولة 13 من دوري روشن، قال بيولي إن المواجهة مهمة، كون المنافس متصدرًا بفارق 8 نقاط، ولكنها ليست الفرصة الأخيرة والدوري لا يزال طويلًا، مضيفًا أن وجود أكثر من منافس يؤكد قوة الدوري.

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ورفع النصر رصيده إلى 25 نقطة، ليحتل المركز الثالث في جدول دوري روشن، فيما يتصدر الاتحاد الترتيب بـ30 نقطة، قبل ملاقاة الاتفاق، في مباراة الجولة الثانية عشرة.