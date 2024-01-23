"نفس القذارة كل أسبوع".. بيلينجهام يوجه ألفاظًا نابية ضد حكم لقاء ألميريا

وشهدت المباراة 3 قرارات جدلية لصالح الملكي

كان النجم الإنجليزي جود بيلينجهام، لاعب ريال مدريد، بطلًا للقطة مثيرة للجدل مع حكم مباراة فريقه أمام ألميريا في الجولة 21 من الدوري الإسباني "الليجا".

وشهدت المباراة 3 قرارات جدلية متعلقة باحتساب هدف وركلة جزاء لصالح ريال مدريد، إضافة إلى إلغاء هدف سكن شباك الميرنجي، مما فتح باب الاتهامات للتحكيم بمجاملة الريال.

وكشفت شبكة "موفيستار" أن النجم الإنجليزي أطلق كلمات نابية صوب هيرنانديز ماسيو، حكم مباراة ريال مدريد ضد ألميريا، بعد نهاية المباراة وهو في طريقه إلى غرفة الملابس.

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وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، لاعب الوسط الإنجليزي وهو يحاول تقديم مبرره للحصول على ركلة حرة لريال مدريد بعد الواقعة.

والتقطت الكاميرات بيلينجهام يردد عقب أن أدار ظهره للحكم: "لم يتم احتساب لي أي خطأ لعين.. نفس القذارة كل أسبوع".

ورد الحكم سريعا: "رائع، أتفق معك في...."، لكن بيلينجهام أدار ظهره للحكم وغادر قبل أن يكمل هيرنانديز ماسيو حديثه، وتمتم ببعض الكلمات التي تحتوي على ألفاظ نابية، مكررًا جملة: "نفس القذارة في كل أسبوع".