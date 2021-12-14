نعم تفوق! .. لكن هل أكرم عفيف أحق من سالم الدوسري بجائزة الأفضل في آسيا 2021؟

يصول ويجول أكرم عفيف؛ جناح أيسر السد ومنتخب قطر، حاليًا في كأس العرب قطر 2021، يخطف الأنظار أينما حل في أي بطولة، ولمَ لا وهو أفضل لاعب في آسيا 2019!

لكن ووسط الحملة السعودية الكبيرة للضغط على الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالإفراج عن جائزة الأفضل في 2021، ومنحها لسالم الدوسري؛ جناح أيسر الهلال ومنتخب السعودي، والذي حصل على جائزة الأفضل في دوري أبطال آسيا 2021، خرج أحد الإعلاميين السعوديين واصفًا عفيف بالأفضل في آسيا، متجاهلًا الدوسري تمامًا.

لا ينكر أحد أن عفيف والدوسري كلاهما أحد أفضل النجوم العربية والآسيوية في السنوات الأخيرة، وليس بالعام الجاري فقط، لكن دعونا في السطور المقبلة نستعرض أرقام كلا اللاعبين في 2021 بالدوري المحلي ودوري الأبطال ومع المنتخب الوطني لكل منهما، لمعرفة من الأحق بجائزة الأفضل في آسيا وفقًا للأرقام.

لكن لا بد من التنويه على أن الاتحاد القاري له حساباته المختلفة عما سنقدمه رقميًا في السطور التالية، فهناك حسابات أخرى يتحدد بها صاحب جائزة الأفضل بالعام بجانب الأرقام..



أرقام عفيف والدوسري في الدوري القطري والسعودي خلال عام 2021:



خاض جناح السد عشر مباريات، سجل هدفين، وصنع عشرة آخرين، فيما خلق لزملائه 34 فرصة لم تترجم إلى أهداف.

أما الأهداف التي كان من المتوقع أن يصنعها، فنسبتها 3.74%.

بينما من ناحية التسديدات، فسدد 21 تسديدة، منها 6 بين القوائم الثلاث، وأرسل 22 عرضية، نجح بها بنسبة 27.27%.

أما المراوغات الناجحة فست مراوغات، ونجح في المواجهات الثائية بنسبة 63.08%.

على الجانب الدفاعي، أوقف عفيف 6 هجمات للخصوم، ووقف حائلًا دون تسديدة واحد.



بالانتقال للحديث عن سالم في الدوري السعودي، فقد خاض 7 مباريات، سجل خلالها هدف وحيد، وصنع آخر، فيما خلق لزملائه 14 فرصة، لم تترجم إلى أهداف.

أما الأهداف التي كان من المتوقع أن يصنعها فنسبتها 1.12.

من ناحية التسديدات، سدد الدوسري 14 تسديدة، منها 5 بين القوائم الثلاث، وأرسل 22 عرضية، نجح بها بنسبة 22.73%.

بينما في المراوغات، فنجح في 14 مراوغة، وبالمواجهات الثنائية نجح بنسبة 50.63%.

لكن من الناحية الدفاعية، فأوقف 11 هجمة للخصوم، وحال دون تسديدة واحدة.

الأرقام أعلاه، تُظهر تفوق اللاعب القطري في كل شيء، هو خاض ثلاث مباريات أكثر من السعودي إلا أن الفوارق الرقمية كبيرة بينهما في الدوري المحلي، باستثناء الجانب الدفاعي الذي تفوق به الدوسري.

هناك نقطة أخرى يتميز بها الدوسري عن عفيف ألا وهي التسديدات، عفيف سدد أكثر منه (21 تسديدة) مقابل 14 للدوسري، لكن الأول له ست بين القوائم الثلاث، والثاني له خمس، أي أنه رغم أن عفيف يسدد أكثر إلا أن دقته غير مضمونة، على عكس الدوسري، الذي نسبة أن تكون تسديدته بين القائمين والعارضة أكبر.

أرقام عفيف والدوسري في دوري أبطال آسيا 2021:

عفيف لم يشارك هذا العام في البطولة القارية، التي ودعها فريقه من دور المجموعات، إذ أنه عانى وقتها من إصابة في العضلة الأمامية، لذلك لا أرقام له في هذا الجانب.



أما الدوسري، فقد شارك في 6 مباريات من أصل 10 خاضها فريقه، سجل خلالها 3 أهداف، وصنع هدف آخر، فيما خلق 8 فرص، لم يتم استغلالها لهز الشباك.

أما الأهداف التي كان من المتوقع أن يصنعها فنسبتها 0.63.

سدد الدوسري 11 تسديدة، منها 4 بين القوائم الثلاث، وأرسل 4 عرضيات، لم تكن أي منها صحيحة.

من ناحية المراوغات، فراوغ 22 مرة، نجح بها بنسبة 49.18%، لكن في المواجهات الثنائية فنجح بنسبة 49.18%.

من الناحية الدفاعية، أوقف الدوري 10 هجمات للخصوم، وحال دون تسديدة واحدة.

في هذه النقط بالطبع تفوق الدوسري رقميًا، لكنه كذلك تفوق لقيادته لفريقه لحصد اللقب للمرة الرابعة في تاريخه.



ماذا قدم عفيف والدوسري على المستوى الدولي؟

على المستوى الدولي الوضع مختلف قليلًا، فالمنتخب القطري لم يخض سوى مباراة واحدة بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022، ثم تحول للعب في التصفيات الأوروبية، وهي المباريات التي لا تُحتسب نتائجها ضمن المجموعة، كونه يشارك به فقط لرفع من مستوى لاعبيه.

فيما شارك الأدعم بهذا العام في الكأس الذهبية كونكاكاف وكأس العرب قطر 2021، نتائج الثانية رسمية ومحتسبة، أما البطولة العربية فرفض الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اعتماد نتائجها ضمن تصنيف المنتخبات الشهري، معتبرًا إياها مباريات ودية، لذلك سيتم تقييم أكريم عفيف في هذه النقطة وفقًا لما قدمه في مباراة التصفيات الآسيوية ولقاءات الكأس الذهبية.



بذلك شارك عفيف في 2021 في 6 مباريات، سجل خلالها هدفين، وصنع 3 أهداف أخرى، فيما خلق 22 فرصة لزملائه.

نسبة الأهداف التي كان من المتوقع صناعتها هي 1.47.

وسدد أكرم 8 تسديدات، منها 4 بين القوائم الثلاث، وأرسل 19 عرضية بنسبة نجاح 38.89%، لكن في المواجهات الثنائية نجح بنسبة 70%، ونجح في مراوغتين.

ومن الناحية الدفاعية، أوقف هجمتين للخصوم.



أما الدوسري فخاض بهذا العام 7 مباريات، سجل بها 4 أهداف، وصنع هدف آخر، فيما خلق 11 فرصة لزملائه.

أما الأهداف التي كان من المتوقع صناعتها فنسبتها 1.68.

على مستوى التسديدات، سدد سالم 19 تسديدة، منها 10 بين القوائم الثلاث، أما العرضيات فأرسل 20 عرضية، دقتها 34.78%، ولسالم 22 مراوغة ناجحة.

على المستوى الدفاعي، أوقف 8 هجمات للخصوم.

في هذه النقطة تفوق اللاعب القطري في صناعة الأهداف، خاصةً وأنه صنع أكثر مما كان متوقعًا منه، على عكس الدوسري، الذي صنع أهدافًا أقل مما كان متوقعًا، وكذلك في خلق الفرص، إذ أنه رغم أنه شارك في عدد مباريات أقل إلا أنه خلق فرص ضعف ما خلق اللاعب السعودي، بالإضافة إلى دقة العرضيات.

فيما يتفوق الدوسري في بقية النقاط، من تسجيل الأهداف، والتسديدات، والمراوغات، وفي تقديم الدعم الدفاعي.

وبذلك تكون الأفضلية الدولية لسالم الدوسري على أكرم عفيف، خاصةً وأنه يجيد استخدام سلاح التسديد بشكل أكبر، بجانب أن مجهود الدفاعي أكبر.

إذًا .. من الأفضل؟



الأرقام أعلاه تفوق بها أكرم على المستوى المحلي فقط، فيما كانت الأفضلية لسالم على مستوى دوري الأبطال، وهي البطولة التي حصد فريقه لقبها، مما يزيد من كفته بشكل كبير، بجانب تأثيره بشكل أكبر على المستوى الدولي مع المنتخب السعودي رغم الإصابات التي تعرض لها في هذا العالم.

تفوق الدوسري هذا العام، لا يقلل على الإطلاق مما قدمه صاحب لقب أفضل لاعب في آسيا 2019، بالعام الجاري، فقد قدم هو الآخر أداءً مميزًا بحسب الأرقام، لكنه ليس الأحق بجائزة الأفضل من جناح الهلال السعودي.

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