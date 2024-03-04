الدون يقود النصر أمام العين في مواجهة مصيرية في دوري أبطال آسيا، فما هي رسالة الخصم له؟

حرص الإسباني كارليس مارك مارتينيز؛ محلل الأداء في نادي العين الإماراتي، على توجيه رسالة للبرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر، قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين.

العالمي يحل بعد قليل، ضيفًا على الزعيم الإماراتي، في ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا، على أن يقام لقاء الإياب في الرياض في 11 من مارس الجاري.

ومن جانبه، طمأن الإسباني الدون بشأن مواجهة الجمهور الإماراتي، مؤكدًا أنه لا يحمل أي ضغينة تجاهه، حتى وإن ردد اسم غريمه الأرجنتيني ليونيل ميسي فمن باب الدعابة فقط، وليس لمضايقته.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال مارتينيز، خلال تصريحاته لصحيفة "آس": "الكثير من لاعبينا يعرفون معنى اللعب في دوري أبطال آسيا، لكن لم يواجهوا من قبل خصمًا بحجم رونالدو، ربما يستقبله الجمهور بهتاف (ميسي ميسي)، لكن الأمر سيكون من أجل المتعة فقط، فالجمهور الإماراتي لا يعرف الضغينة على الإطلاق ومهذب جدًا".

وأضاف: "لا أعتقد كذلك أن لاعبي العين سيلجأون لاستفزازه لإخراجه من أجواء اللقاء، لأنهم يعرفون معنى هذا الأذى وإلى أي مدى هو سيئ".

يشار إلى أن رونالدو تعرض لعقوبة الإيقاف لمباراة واحدة مع تغريمه 30 ألف ريال سعودي من قبل لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، بعد إشاراته البذيئة تجاه جمهور الشباب في الجولة الـ21 من دوري روشن، ردًا على محاولاته استفزازه بالهتاف باسم ميسي.