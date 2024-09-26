"كرة القدم ليست إلا جزءًا من الحياة" .. نصيحة ليفاندوفسكي إلى يامال وخطورة وسائل التواصل الاجتماعي

ليفاندوفسكي ينصح يامال..

أشاد روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة، بقدرات والمستوى الذي يقدمه زميله في الفريق الكتالوني لامين يامال، كما قدم اللاعب المخضرم نصائحه للنجم الإسباني الشاب.

تابعوا أقوى الدوريات الأوروبية ومنافساتها عبر TOD

وقال ليفاندوفسكي في تصريحات مع موقع "BR Football": "ما يهم ليس كيف تبدأ، بل كيف تنتهي، أو كيف ستكون السنوات التي تلي البداية القوية، ليس عام أو اثنين بل عشرة أو خمسة عشرة عامًا".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وتابع: "أتمنى أن يكون يامال، قويًا طيلة مسيرته الطويلة وألا يلتفت لما يقوله الناس، بل يظل ثابتًا، وفي كامل تركيزه ليستمتع بكرة القدم ويسعد الجماهير، دون أن يغفل أن كرة القدم ليست إلا جزءًا من الحياة".

وأعرب المهاجم البولندي، في تصريحاته عن قلقه بشأن الضغوطات التي من الممكن أن يتعرض لها المواهب الشابة بسبب وسائل التواصل الاجتماعي والتركيز الإعلامي المستمر.

TOD

ويقدم لامين يامال صاحب الـ 17 عامًا، مستويات مميزة هذا الموسم، وتمكن من تسجيل أربعة أهداف، وصنع خمسة آخرين، في 8 مواجهات خاضها برشلونة هذا الموسم.

جدير بالذكر أن برشلونة، يستعد لمواجهة أوساسونا مساء السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني، في رحلة الفريق الكتالوني، للحفاظ على صدارته للدوري بالعلامة الكاملة.