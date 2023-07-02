نصيحة ضد برشلونة وفي صالح ريال مدريد؟ .. أوزيل يتدخل في صفقة أردا جولر!

مستقبل النجم التركي معلق!

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن صفقة انتقال اللاعب التركي أردا جولر إلى الدوري الإسباني قد تتعطل في الساعات المقبلة.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "آس"، والتي أكدت أن النجم الشاب تلقى مكالمة هاتفية من نظيره مسعود أوزيل لاعب ريال مدريد السابق.

وأوضحت الصحيفة أن أوزيل حث اللاعب على الاستمرار في صفوف فنربخشة لمدة موسم إضافي على الأقل وعدم التعجل بالانتقال إلى الدوري الإسباني.

يأتي هذا في الوقت الذي أشارت فيه تقارير أن برشلونة قد حسم الصفقة بالفعل لصالحه بعد الاتفاق مع فنربخشة وفي انتظار الموافقة النهائية للاعب.

جدير بالذكر أن ريال مدريد أيضًا يسعى بقوة للحصول على خدمات اللاعب، لكنه لا يضمن له الحصول على دقائق بشكل فوري، في حين يناقش برشلونة إمكانية استمراره لمدة عام مع فنربخشة أولًا قبل الانضمام لصفوفه.