نصيحة لجوارديولا.. استبدل هالاند بهذا اللاعب وسيسجل 50 هدفا!

"غير عادي وليس لديه أي نقطة ضعف"

يرى حارس المرمى الإيطالي السابق جيوفاني جالي، الذي لعب لميلان وفيورنتينا ونابولي، أن دوسان فلاهوفيتش نجم يوفنتوس لا يقل عن نجم مانشستر سيتي إرلينج هالاند.

وقال جالي، في تصريح لموقع "توتو سبورت": "لا توجد نقطة ضعف لدوسان. لقد عرفته منذ فترة وجوده في فلورنسا، إنه غير عادي. لديه كل شيء، التصميم والرغبة والقوة الجسدية والقدم اليسرى القاتلة، كما أنه مميز بضربات الرأس".

وأضاف: "في الوقت الحالي، هو لائق بدنيًا، هو اللاعب الذي رأيناه في فيورنتينا، عذبته المشاكل الجسدية لمدة عام لكنه الآن يثبت أنه بطل".

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ونصح جالي بيب جوارديولا مدرب السيتي، قائلا: "لو كنت مكان جوارديولا لطلبت مبادلة فلاهوفيتش وهالاند، دوسان ليس أقل من النرويجي، ويجب أن يحقق أقصى استفادة من كل فرصة في يوفنتوس".

وختم: "فلاهوفيتش سجل 12 هدفا على أي حال، أود أن أراه في فريق بعقلية هجومية أكبر. لو كان في مانشستر سيتي لسجل 50 هدفا في الموسم مثل هالاند، أنا متأكد من ذلك".