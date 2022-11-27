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"نصف تشكيل السعودية الأساسي مهدد بالغياب عن دور الـ16 في كأس العالم"

أحمد رفعت
1:25 م غرينتش+2 27‏/11‏/2022
Saudi Arabia 2022 World Cup
على لاعبو الأخضر الحذر أمام المكسيك

يدخل المنتخب السعودي مباراته أمام المكسيك، وهناك 6 لاعبين جملة واحدة قد يغيبون عن المشاركة في مباراة دور الـ16 بالمونديال حال التأهل!

ويبحث المنتخب السعودي عن الانتصار على نظيره المكسيكي مساء يوم الأربعاء المقبل، من أجل حسم بطاقة الصعود إلى دور الـ16 بالمونديال.

ووفقًا لما أكده الإعلامي وليد الفراج عبر برنامجه "أكشن مع وليد" المذاع على قناة إم بي سي أكشن، فإن هناك 6 لاعبين قد يغيبون عن دور الـ16 حال حصولهم على بطاقة صفراء أمام المكسيك.

الـ6 لاعبين هم: "علي البليهي، سالم الدوسري، محمد العويس، عبد الإله العمري، نواف العابد، سعود عبد الحميد".

بينما تأكد غياب عبد الإله المالكي عن مباراة السعودية أمام المكسيك، بعدما حصل على بطاقة صفراء أمام الأرجنتين، ثم مثلها أمام بولندا، ليغيب عن مواجهة المكسيك.

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