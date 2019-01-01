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كأس آسيا

نصائح خاصة للحكام واللاعبين في كأس آسيا

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تحتضن الإمارات بطولة كأس آسيا 2019 التي تبدأ غداً السبت، وتستمر حتى يوم 1 فبراير 2019

ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

وجهت لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي 5 نصائح مهمة لقضاة الملاعب الذين يديرون منافسات كأس آسيا ، وكذلك للاعبين، لضمان أداء متميز ينعكس على المستوى الفني للمباريات.

وتحتضن الإمارات بطولة كأس آسيا 2019 التي تبدأ غداً السبت، وتستمر حتى يوم 1 فبراير 2019.

وجاءت نصائح الحكام كما يلي :

اختيارات المحررين

1 - ضرورة احترام اللاعبين داخل الملعب وعدم الاحتكام أو النقاش معهم

2 - التعامل الحضاري مع الأجهزة الفنية والإدارية خلال المباريات

3 - ضرورة تحلي الحكام بهدوء الأعصاب وعدم الانفعال لزيادة تركيزهم لتأدية مهمتهم.

4 - لابد من التعامل باحترافية عند اتخاذ القرارات والتحلي بالحزم حفاظاً على هيبته.

5 - لابد أن يتمتع الحكم بالجاهزية الفنية والبدنية، ويطمئن علي حمد الجميع بأن كل الكوادر التحكيمية اجتازت اختبار اللياقة البدنية.

 أما على صعيد اللاعبين :

1 - لابد من معرفة المواد المهمة في قانون اللعبة والتقيد بمحاذيرها.

2-  ضرورة احترام القرارات التحكيمية مهما كان تقدير الحكم لها، وعدم الاعتراض.

3 - أهمية التمييز في المخالفات ومعرفة فارق العقوبات بين الجسيمة والبسيطة.

4 - التعريف بمهمة الحكم الإضافي حتى لا يحدث اعتراض من اللاعبين على قراراته

5 - التنبيه على اللاعبين بشأن فرض عقوبة مالية مشددة في حال مسك المنافس من قميصه ونيل إنذار على تلك المخالفة تجنباً للعقوبة المالية.

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