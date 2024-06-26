"نشعر بالخيانة وحذرتكم من فيفا ويويفا!".. مودريتش ورفاقه ينفجرون بعد مغادرة اليورو

مغادرة اليورو فجرت المظلومية لدى الكروات

عاد لوكا مودريتش وزملاؤه إلى بلادهم وبدا عليهم الغضب بشكل واضح. حيث غادرت كرواتيا يورو 2024 بعد التعادل المخيب للآمال في الرمق الأخير من مباراتها أمام إيطاليا،

وغادر رفاق مودريتش المقر الرئيسي للمنتخب، للسفر إلى برلين حيث استقلوا رحلتهم إلى زغرب.

ولا يزال التعادل 1-1 أمام إيطاليا في لايبزيج مؤلما للكروات الذين لم يترددوا في تحميل الحكم داني ماكيلي مسؤولية خروجهم من اليورو.

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الدقائق الثمانية كوقت إضافي، والتي أدت إلى التعادل الإيطالي، إضافة إلى بعض القرارات التي اتخذها الهولندي في الملعب كل تلك أشياء جعلت الدولي الكرواتي السابق جوسيب سيمونيتش ينفجر في تصريحاته لصحيفة "بيلد" فيقول: "نشعر بالخيانة والحزن الشديد، يجب على ضابط الشرطة أن يعامل الجميع على قدم المساواة، وإلا يكون ضابط شرطة سيئًا للغاية (في إشارة إلى حكم المباراة)".

وأشار المدرب زلاتكو داليتش في السياق ذاته إلى اتهام الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والفيفا بشكل مباشر، واحتج المدرب في مؤتمر صحفي قاس قائلا: "لقد كنت أتحدث عن سلوكهم لمدة خمس سنوات، لكن لم يستمع إلي أحد".