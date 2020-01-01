نشرة جول اليوم | كشف مصير كوتينيو وأزمة إيطالية نمساوية

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الحديث بخصوص مستقبل فيليبي كوتينيو وناديه القادم، وأزمة في إيطاليا والنمسا بسبب التدريبات ضمن أبرز أخبار الكرة صباح 15 مايو 2020.

توضيح مصير كوتينيو وويليان

أكد جيا كورباشيان، وكيل فيليبي كوتينيو، أن الأخير حالياً لاعب في صفوف بايرن ميونخ، وأنه سيغيب عن عودة المنافسة ولن يعود إلا مع المراحل الأخيرة بسبب العملية الجراحية.

وذكر الوكيل مع "talksport" أن بخصوص شائعات الانتقال، فلم يدر أي حديث مع أي طرف بخصوصها، وأن التركيز العالمي منصب على الوباء، وأن الانتقالات وأوضاعها ستتضح بعد نهاية الأزمة.

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كورباشيان عرج أيضاً على ويليان، لاعب تشيلسي، والذي ينتهي عقده في يونيو المقبل وذكر أن مسألة العقود المنتهية ليس واضحة لأن الموسم ليس معروفاً متى سينتهي، وأنها ليست مشكلة البرازيلي فقط ولكن عديد اللاعبين.

نادي نمساوي يسبب جدلاً في التدريبات

تسبب نادي لاسك في النمسا بحالة من الجدل بعد تسريبات تظهر لاعبيه في تدريبات جماعية رغم عدم إعطاء الضوء الأخضر بعد لبدايتها.

وفتحت رابطة الدوري النمساوي تحقيقاً مع النادي بخصوص الواقعة، وسط تقارير أن حدوثها قد يؤثر على عودة المسابقة المقررة في الثاني من يونيو.

شكوك حول خرق لاتسيو للحظر

نشرت "كوريري ديلا سيرا" صورة لمجموعة من لاعبي لاتسيو في التدريبات يخوضون مباراة مصغرة من ستة لاعبين، مما دفع النادي للرد عبر رئيس القطاع الطبي.

وأكد الرجل أن الصورة قديمة، ولكن إذا ثبت وأنه ناديه بالفعل أجرى تدريباً جماعياً سيقدم استقالته لأنه عليه مسؤولية بخصوص الحفاظ على السلامة والصحة العامة.

فوضى في مارسيليا

رحل أندوني زوبيزاريتا، المدير الرياضي لمارسيليا، مساء الخميس، وذلك بعد سلسلة من الاجتماعات مع إدارة النادي، لينشر الأخير بياناً يؤكد رحيل الإسباني بالاتفاق بين الطرفين.

وأشارت "RMC" إلى أن رحيل زوبيزاريتا قد يليه أيضاً مغادرة المدير الفني أندريه فيلاس بواش وذلك بسبب الرابط القوي مع المدير الرياضي السابق، وهو ما أشار إليه المدرب بحذف مارسيليا من حسابه الشخصي على "إنستجرام".

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تبرع سخي من كين

تبرع هاري كين، قائد إنجلتر وتوتنهام، بمبلغ 125 ألف جنيه استرليني، قيمة شراء حقوق الإعلان على قميص أوريينت الإنجليزي، وقام بتخصيص المساحة لشكر الأجهزة الطبية في البلاد.

الفريق سبق وأن لعب كين بقميصه على سبيل الإعارة في 2011، وسجل معه خمسة أهداف، وتربطه علاقة طيبة مع مسؤوليه وجماهيره.